MHP'nin 55 adayı daha açıklandı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladıANKARA (İGFA) - MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için böylece bugüne kadar 660 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuş oldu.