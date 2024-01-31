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MHP'nin 55 adayı daha açıklandı
SİYASET 31.01.2024, 14:10
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladıANKARA (İGFA) - MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için böylece bugüne kadar 660 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuş oldu.
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açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|23
|29
|11. Ankaragücü
|23
|28
|12. Kayserispor
|23
|27
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Samsunspor
|23
|26
|15. Hatayspor
|23
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. Arsenal
|22
|46
|3. M.City
|20
|43
|4. Aston Villa
|22
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Newcastle
|22
|32
|8. Brighton
|22
|32
|9. M. United
|21
|32
|10. Chelsea
|21
|31
|11. Wolves
|21
|29
|12. Fulham
|22
|25
|13. Bournemouth
|20
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|20
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|21
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6
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