MHP Milletvekili Vahapoğlu’ndan çok konuşulacak sözler: “Ekonomik sıkıntı değil, psikolojik sıkıntı var. Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 60”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Ekonomik sıkıntı değil, psikolojik sıkıntı var. Cumhur İttifakı’nın oyu yüzde 60. Cumhur İttifakı, 2023 genel seçimlerinde 400 milletvekili çıkaracaktır" dedi.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir, "Seçime 5 Dakika Mola" diyerek TBMM Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile yaptığı söyleşiyi kaleme aldı.

İşte Mesut Demir'in yazısı...

“Seçime 5 Dakika Mola” yolculuğunda sıradaki durağımız MHP oldu.

Dün Gökdere Meydanı’na miting gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursalılara seslenmişti.

Saha çalışmalarını sade ve yalnız gerçekleştiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ekonomi, saha tepkileri, anketlerle ilgili sorulara net yanıt verdi.

Kendisinin sürekli tek başına sahada dolaştığını ifade eden Vahapoğlu, kendisini vatandaşların yüz simasından sonradan hatırladıkları, ‘Sen milletvekili değil misin?’ tepkileri aldığını söyledi.

Halkın arasında yaşamları sürekli kontrol ettiğini, Bursalılarda bir sıkıntı da görmediğini ifade etti Vahapoğlu…

“Seçime hazırlık ya da pandemi döneminde yapılamayan çalışmaları bu döneme sıkıştırma olarak da düşünebiliriz. 4 Eylül'de Sivas'ta, 11 Eylül'de Bursamızda, 18 Eylül'de Kayseri'de hafta sonu mitinglerimiz var. Yani bu seçime hazırlık değil, artık Türkiye bir seçim satım haline girdi. Eğer normal 2 liderin belirttiği tarihte yapılırsa 8 ay kaldı. Her ne kadar resmi Yüksek Seçim kurulunun verdiği bir tarih yoksa da yani nihayetinde 18 Haziran'dan önce yapılması gerekiyor. Saha çalışmalarında Bursalı hemşerilerimizden olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Ben sürekli halkın içerisindeyim. Yani pazardan alışverişimi yapıyorum. Yeri geliyor raylı sistemi kullanıyorum. Herhangi bir esnaf lokantasında, kahvehanede oturup istirahat ediyorum. Benim milletvekili olduğumu bilmeyen insanlar, ‘Kim bu?’ diye sima olarak baktıklarında bir süre sonra çıkarıyorlar. Herhangi bir olumsuz bir tepki ile karşılaşmadık…”

“CUMHUR İTTİFAKI'NA TEPKİ ŞEKLİNDE KESİNLİKLE ZİNHAR YOK”

Türkiye genelinde bir ekonomik sıkıntı mevcut olduğunu ancak bu ekonomik sıkıntının yalnız kriz olmadığını anlattı Mustafa Hidayet Vahapoğlu…

“Pandemi döneminde kapanan fabrikalar, işletmeler, nakledilemeyen ürün, depolanamayan ürün gibi dünya genelinde çektiği sıkıntıların yansımaları var. Ayrıca ülkemize yönelik küresel boyutta bölgemizin başat ülkesi oluşumundan kaynaklı birtakım operasyonların olduğu endişesini taşıyoruz. Bunu aleni olarak gündeme getiren devlet başkanları da var. Türkiye'nin varlığından rahatsız olan devletler var. Türkiye'ye yönelik birtakım hesaplar yapan devletler var. Onların belaltı vuruşları diyebileceğimiz amiyane ifadeyle olaylarla karşılaşıyoruz. Bunun da etkisi tabii ilk önce ekonomiye yansıyor. Bundan dolayı yani satın alma gücünün zayıflamasından kaynaklanan nisbi bir serzeniş var. Ama bu tepki mevcut hükümete ya da Cumhur İttifakı'na tepki şeklinde kesinlikle zinhar yok. Zaten hükümetin almış olduğu kararlar bu satın alma gücünün zayıflamasını bertaraf edecek şekilde uygulamaya sokulmuş durumda. Vatandaş bunun da farkında. Vatandaş özellikle manipüle etmeye, kaşımaya, ajite etmeye, provoke etmeye çalışan kesimlerin niyetlerini anlamış durumda. Artık Şubat ayında ürün fiyatını sormuyor ya da işte her ne kadar belki mahsul dönemine geldiysek de, bu ay da hayvanın fiyatını ya da bir başka ürünün fiyatını sormuyor. Yani yaz meyvesi olmayanın fiyatıyla vatandaş artık uğraşmıyor. Bunların bir maksatlı olduğunun farkında…”

“EKONOMİK KRİZ YA DA EKONOMİK SIKINTI YOK. SATIN ALMADAN KAYNAKLI PSİKOLOJİK BİR SIKINTI VAR”

“Siyasete de ilgi göstermeyen bir kesimin olduğunu gözlemliyoruz” diye kararsız seçmenden bahseden Vahapoğlu, saha çalışmalarında Bursalıların mutlu olduğunu gördüğünü kaydetti...

“‘Bu da neden olabilir’ diye düşündüğümüzde mevcut işleyişten memnun, rahat oldukları için. Yani Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi boyutunda da vatandaşın en ufak ağzından bir şikayet duymuş değiliz. Her şey normal akışında seyrettiği intibaını bize veriyor. Satın alma gücünden kaynaklı sıkıntılar var ancak bunu fırsata dönüştürenler de var. Bunlar vatandaştan itibar görmüyor. Büyük boyutlu bir sıkıntı, ekonomik kriz ya da ekonomik sıkıntı yok. Satın almadan kaynaklı psikolojik bir sıkıntı var. Bunun da 1-2 aya kadar aşılacağını düşünüyorum…”

“CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 60, MİİLLETVEKİLİ SAYISI 400 OLUR”

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Saha çalışmalarında anket şirketlerinin açıkladığı rakamlarla seçmenin sahadan verdiği mesajlardan oluşan rakamların bir olmadığını da vurguladı…

“Biz parti olarak anket çalışması yaptırmıyoruz. Araştırma ya da anket şirketlerinin yaptığı, kamuoyuna duyurduğu sonuçların sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Anket şirketleri kamuoyu oluşturma şirketleri haline dönüştü. Kendi içlerinde de oto kontrol sistemi yok. Yasal mevzuatta da bu konuda sıkıntı var. Örneğin 2018 seçimlerinde MHP ile İyi Parti’yi kıyasladılar. İyi Parti’nin Piar araştırma şirketi yüzde 24.3, Mediar araştırma şirketi yüzde 17.1, Gezici araştırma şirketi yüzde 20.2, Sonar araştırma şirketi yüzde 14.2, Metropol araştırma şirketi yüzde 14.0 oy alacağını açıklamışlardı. 2018 seçimlerinde İyi Parti yüzde 9 oy alabildi. Aynı araştırma şirketleri MHP’ye yüzde 6 veriyorlardı. 2018 seçimlerinde MHP yüzde 12.9 oy aldı. Şimdi insan bunun neyine itibar etsin. Bugün de aynı oyun oynanıyor maalesef. Cumhur İttifakı’nın bir oy kaybı söz konusu değil. Millet İttifakı’nın dış bağlantılarının farkına varan, bu dış bağlantılarının oyunlarının farkına varan, bilen vatandaşlarımızdan gelecek oylarla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 55-60 oy alacağını, AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısının artacağını tahmin ediyorum. Şuanda AK Parti’nin 286, MHP’nin 48 milletvekili sayısı var. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı toplamı 400 olacağını düşünüyorum…”

“ADAY BELİRLERKEN 7’Lİ MASA ÇATLAYACAK”

HDP ile Millet İttifakı’nın ilişkili olduğunu, 6’lı masanın aday belirlerken çatlayacağını ifade etti Vahapoğlu…

“Millet İttifakı'nın seçime doğru cumhurbaşkanlığı adayının belirleneceği dönemde çatlayacağını düşünüyorum. Millet İttifakı ya da bizim seslendirmemizle Zillet İttifakı 6 partiden değil 7 partiden oluşuyor. Yedinci partiyi gizliyorlar. Ancak yedinci partinin HDP’nin marjinal solla işbirliği girişimi, yeni bir blok oluşturma gayreti Kılıçdaroğlu'nu telaşlandırdı. Gürsel Tekin'e konuş dedi. Kendisinin seslendiremediği konuyu. Gürsel Tekin, ‘Sizi Meclis’e taşımanın yanında bakanlık da vereceğiz’ dedi. Yani ‘bu aklınızın bir köşesinde bulunsun, ona göre hareket edin’ dendi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü mevcut yönetimi klasik Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıdığını düşünülen özelliklerde değil. HDP’nin yakın kontrolünde ya da markajında olduğunu düşünüyorum. CHP’yi yöneten zihniyet ile HDP’yi yöneten zihniyetin benzer olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız bunu değerlendirecektir…”

“GENÇLİĞİN TERCİHİ MHP VE CUMHUR İTTİFAKI”

Gençliğin kuşak kuşak ayrılmasının doğru olmadığına işaret eden Vahapoğlu, gençliğin yüzde 28’inin MHP’yi tercih ettiğini de belirterek iddialı konuştu…

“Y ve Z kuşağı, alfa kuşağı gibi kuşaklardan bahsediliyor. Tabii bu değişik isimlendirmeler doğum tarihine göre ayırıyorlar. Yani böyle toplumu kategorize etmeyi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul etmiyoruz. Biz Türk Gençliği olarak kabul ediyoruz. Çünkü her birey bir toplumun içerisinde bir aileye ve toplumun içerisinde doğuyor. Orada gelişiyor. Orada etkileşimler ona göre kimliği, kişiliği, duygusu, algılama gücü, tepkisi belirleniyor. Ama ne var? Günün teknolojisinden istifade eder ve bununla birlikte bazı bilgilere ulaşma, yorumlama farklılıkları olabiliyor. Kuşaklar arası fark var ama bu bir uçurum değil. Bir ulusal köşe yazarının yazısından örnek vermek istiyorum. Yapılan bir ankette gençlerin teveccühü yüzde 23 ile 28 bandında MHP’dir. Bu da şunu gösteriyor ki, gençliğimize ilgisi o araştırmanın anketinde mevcut. Yani bizden gençlikle ilgili bir kopuş yok. ‘Ben Başbakan olacağım’ diye ortaya çıkan parti liderinin yaptığı toplantılardan daha çok fazla kalabalığı Ülkü Ocakları’nın yaptığı etkinliklerde görüyoruz. Türk Gençliği’nin MHP’ye ilgisi yüksek…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ekonomi kuşatma altındadır” söyleriyle daha önce ekonomik krizin durumundan bahsetmişti. Hatta dün Bursa’da yapılan mitingde, enflasyonun çıktığı gibi ineceğine vurgu yaptı Bahçeli…

MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu da, ekonomik krizin, sıkıntının olmadığını, psikolojik bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Sahanın nabzını koklamaya, kulağımızı sokak kulislerine bırakmaya devam edeceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…