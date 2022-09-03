MHP lideri Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun, festivalden fitne çıkarması sorumsuzluktur

MHP lideri Bahçeli, Ankara Etimesgut'taki Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, iptal edilen festivallere ilişkin açıklamasını değerlendiren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun, festivalden fitne çıkarması sorumsuzluktur" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Aziz Vatandaşlarım,

Çok Değerli Etimesgutlu Kardeşlerim,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Konuşmamın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bu vesileyle Etimesgut’ta yaşayan her vatandaşımıza, milletimizin her güzel insanına en iyi dileklerimi sunuyorum.

24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin düzenlenmesinde başta belediye başkanımız Sayın Enver Demirel olmak üzere emeği geçen her arkadaşımı kutluyorum.

Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır.

Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın.

Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır.

Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez.

Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez.

Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz.

Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir.

Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur.

Çok şükür Etimesgutlu kardeşlerime layık bir organizasyon yapılmıştır.

Üstelik bu organizasyon uluslararası boyutludur.

Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, üretiyor, geliştiriyor, ilçemizi büyütüyor.

Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en verimli, en rasyonel şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor.

Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır.

Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır.

Etimesgut Belediyesi, partimizin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, yani Üretken Belediyecilik vizyonumuz kapsamında lazım gelen ne varsa şevkle yerine getirmektedir.

Etimesgut’a karşı sorumluluklarımızı, verdiğimiz sözlerimizi çiğnemedik, çiğnetmedik.

Vaatlerimizi hiçbir zaman unutulmaya terk etmedik.

Çünkü Türkiye’ye sevdalıyız, Etimesgut’a sevgiyle doluyuz, bu ilçemize gönül ve hizmet borcumuz olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Huzurlarınızda Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel Bey başta olmak üzere, belediye meclis üyelerimizi, belediye encümenimizi, belediye çalışanlarımızı, bütün dava arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Etimesgut, bizlere Ahi Mesud’un emanetidir.

Ahilik geçmişte Müslüman Türk milletinin hayatında önem derecesi oldukça fazla olan sosyal, ekonomik, kültürel bir kurumdu.

Ahiliğin ahlaki ve felsefi ilkeleri vardı.

Kendine has bir üretim ve tüketim modeline sahipti.

Kardeşliği baz ve esas alıyordu.

Özellikle Ahi Evran, Ahiliğin haysiyet ve hedeflerini Anadolu’ya heyecanla, hevesle, inançla yaymış, kökleşmesini sağlamıştı.

Etimesgut’a bakınca Ahiliğin derin kararlılığını, göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını görüyoruz.

Etimesgut denilince kardeşlik ve kaderdaşlıkla geçen Türk-İslam asırlarının mana ve ruhunu idrak ediyoruz.

Etimesgut sağlam duruşun, vicdanlı tutumun, demokratik gelişmişliğin kentidir.

Ahiliğin harcı olan değerler Etimesgut’a hakimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyecilikten anladığı da öz olarak budur.

Biz hâkim olan milletimize son nefesimize kadar hadimiz.

Biz aynı şekilde Etimesgut’a hizmetle mükellefiz.

Belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister.

Siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı bekler.

Belediyecilik ayrıca tevazu, teenni, temkin, tecrübe, temizlik, terbiye gerektirir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin her ferdini, Etimesgut’ta yaşayan her kardeşimizi bir ve eşit gören fıtrat olgunluğuna, üstelik hepsini Cenab-ı Allah’ın bir lütfu kabul eden manevi ve fikri oluşa haizdir.

Kibir bize yabancıdır.

Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül etmeyeceğimiz yanlışlardır.

Tepeden ve üstten bakmak bize son derece uzaktır.

Bizim nezdimizde herkes eşittir Türkiye’dir.