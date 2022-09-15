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MHP lideri 18 Eylül'de Kayseri'de

SİYASET 15.09.2022, 15:24
MHP lideri 18 Eylül'de Kayseri'de

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ sloganı ile 18 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Kayserililerle buluşacak. Kayseri, Bahçeli’nin ziyareti öncesi bayraklar ile süslendi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Eylül Pazar günü Kayseri’ye geliyor. 2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ sloganı ile Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek miting öncesi MHP Kayseri teşkilatları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Adnan İncetoprak ve tüm teşkilatlar, Kayserilileri mitinge davet ederken miting alanı üç hilalli bayraklar ile süslendi.

Bahçeli'nin Kayseri mitingi öncesi davet videosu yayımlayan İl Başkanlığı, ‘Sen yoksan bir eksiğiz’ dedi.

Ayrıca yayımlanan videolarda çocukların ‘Devlet dedemi bekliyorum’ ifadelerinin yanı sıra vatandaşların da ‘Ben de varım’ şeklindeki ifadeleri ile yer aldı.

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