MHP'li Yıldız; fezlekeleri hatırlattı, yargıya çağrı yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletvekili seçilmediği için 28. dönemde TBMM'de yer almayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona erdiğini belirterek, hakkında 'kamu davası' açılabileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona erdiğine dikkati çekerek, hakkında kamu davası açılabileceğinin mesajını verdi.

MHP'li Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş fezlekelerin Anayasa ve Adalet Komisyonu raflarında beklediğini işaret etti.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenmiş 28 fezlekenin iddianameye dönüştürülerek kamu davası açabileceğini belirten Yıldız, "Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/YildizFeti/status/1663769454495293442