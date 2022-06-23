MHP'li Yıldız: Dezenformasyon teklifi malum çevreleri telaşlandırdı

CHP, HDP ve İP'in itirazlarına rağmen komisyondan geçen teklifin sahibi MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Sırf, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili, gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozacak şekilde alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir" dedi.



Yıldız, "Fiilin, 'Ülkenin iç ve dış güvenliğini, kamu düzeni ve genel sağlığı bozmaya' elverişli olması halinde, fail 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçu, failin gerçek kimliğini saklamak suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde temel ceza yarı oranında arttırılır. Teklif Türk Milleti tarafından iyi bilinen malum çevreleri telaşlandırdı" diye ifade etti.