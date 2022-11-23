MHP'li Vahapoğlu sert çıktı: Yok böyle bir rezillik!

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, seçim takvimi gereği Taksim ve Gaziantep saldırılarının önceden tasarlanmış eylemler olduğu yalanını ortaya atan HDP’li Garo Paylan ile Tulay Hatımoğulları Oruç’a sert çıktı.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri sırasında HDP’li ve CHP’li milletvekillerinin terör ve Yunanistan konusunda takındıkları tavır, bir kez daha “Allah bu ülkeyi bunların eline bıraktırtmasın” dedirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı görüşmeler sırasında CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Denizi’nde kıta sahanlığını 12 mile çıkartmak için fırsat kollayan, burnumuzun dibindeki adaları Lozan’a aykırı bir şekilde silahlandıran Yunanistan’a yönelik “bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki sözlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia etti.

Kaboğlu’na AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora “Yunan Milletvekili olsa böyle konuşur”, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu da “Yok böyle bir rezillik” şeklinde tepki gösterdi.

YALAN VE İFTİRA

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç’un “Taksim ve Gaziantep’teki patlamaların tasarlanmış saldırılar olduğuna dair kanaat yüksektir. Bunu bir seçim siyaseti olarak görüyoruz” şeklindeki teröre destek veren tavrını,benzer bir şekilde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan sürdürdü. Taksim ve Gaziantep’te masum sivillerin can verdiği saldırıyı “Bu tip olaylarda olayın hep bir görünen tarafı vardır ve görmemiz istenen tarafı var. Bir de büyük fotoğraf vardır” cümlesiyle devleti töhmet altında bırakmaya çalışan Paylan’a, “Parmak sallamadan konuş” diye çıkışan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu “Terör sorunu var, PKK sorunu var” karşılığını verdi.

Ardından sözü Taksim’deki saldırının zanlısı Albashır’ın ifadelerine getiren Paylan, iftiralarını şu şekilde sürdürdü:

"Ne diyor ifadelerinde; 'Üç kardeşim Özgür Suriye Ordusu’da(ÖSO) öldü' diyor. 'Şu anda bir kardeşim daha ÖSO'da savaşıyor, yaralandı ÖSO'ya döndü' diyor. 'Diğer kardeşlerimi de öldürmekle tehdit ettiler' diyor. Ya kendi ifadesinde bile bağlantılarına bakıyorsunuz, getiren kişinin ağabeyi ÖSO'da, öbürünün kardeşi ÖSO'da, MÜSİAD bağlantıları, MHP bağlantısı geçiyorum, o konuda eğer ki bir HDP'li çıksaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı. Bu kadar şaibe var ortada, ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ceylanpınar'da yaptığınızı yapıyorsunuz. Okuyamadınız" dedi.

2015’teki terör saldırılarının da benzer bir anlayışın ürünü olduğuyalanına sarılan Paylan’ın ağzının payını MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu verdi.

BAŞINI KES SONUNU…

Taksim’deki terör saldırısının zanlılarından Albashır’ın ifadesini kastederek, “Alıyorsunuz başını kes, sonunu kes, ortada işinize geleni söyleyin” diyen Vahapoğlu, “Yok böyle bir şey. Türkiye’nin sağladığı demokratik ortamı Türkiye’ninaleyhine kullanamazsınız. Yaptığınız bütün ithamlar, dile getirdiğiniz bütünkonular Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni töhmet altına sokmak üzerekurgulanmış, kurgulanmış…” dedi.

Garo Paylan’a “HDP’li hatip, dinle beni dinle!” diye çıkışan Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Bakın, (Albashır) ‘terör örgütü YPG’den Türkiye’ye gitmesi için talimataldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesinin tehditaltında bulunduğunu, Türkiye’ye Bilal Hassan’la geldiğini ve daha önce 3kez Taksim’e keşif için gittiğini, Bilal’le birlikte taksiye bindik, Taksim’egidiyorduk, taksideyken Bilal’e telefon geldi ‘Sen git, ben geleceğim’ dedi.Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi’ne gittim, bankta oturuyordum; çantayıelledim, cips falan vardı, altında da yumuşak bir şey vardı,Kırk dakikabekledim…’

Bakın, burası önemli. Ve diyor ki: ‘Telefon geldi, ‘Çantayıoraya bırak, oradan ayrıl.’ Bunları niye söylemiyorsunuz, kiminsözcülüğünü yapıyorsunuz?”

YAZIN BİR TARAFINIZA!

“Burası Türkiye Büyük Millet Meclis’i; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni gerçekler dışında bir takım iftiralarla töhmet altında bırakamazsınız, güvenlik güçlerini töhmet altında bırakamazsınız” diyen Vahapoğlu, HDP’lileri milletvekili seçildikleri gün kürsüye çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sadakatle bağlı hizmet etmek üzere ettikleri yemine sadık kalmaya çağırdı. Vahapoğlu, “Biz bu oyunları Osmanlı Dönemi’nde gördük.Dünkü Osmanlı yok, bugün güçlü bir Türkiye var. Size yol vermeyecek, geçit vermeyecek; bunubilin, yazın bir tarafınıza” dedi.

Garo Paylan, Vahapoğlu’nun bu cümlelerine cevap veremezken, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP’lilere dönerek “Bu kadar!” dedi.