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MHP'li Vahapoğlu'ndan 'kalite şehri' çağrısı

SİYASET 16.11.2022, 14:19
MHP'li Vahapoğlu'ndan 'kalite şehri' çağrısı

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM’den Türkiye’nin gurur kaynağı, sayısız ilklerin ve enlerin öncüsü Bursa’nın “Marka Şehir-Kalite Şehri” unvanıyla anılması çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bir süredir Kalite Birliği’nin öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve kanaat önderlerinin başlattığı “Bursa Kalite ŞehriUnvanıyla Anılmalı” kampanyasına, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu’ndan güçlü bir destek geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Milletvekili Dr. Vahapoğlu, şehrin bu talebini Gazi Meclis’te dile getirdi. Genel kurul kürsüsünden gündem dışı bir konuşma yapan Milletvekili Vahapoğlu, Bursa’nın tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bazı özelliklerine dikkat çekti. 

“Karacahisar-Yenişehir-İznik ve Bursa, Osmanlı Devleti’nin ilk başkentleridir ve tam 130 yıl başkentliğini yapmıştır" diyen Vahapoğlu, "İstanbul’un ve Balkanların fethi Bursa’da planlanmıştır. Türk Milleti’nin‘Manevi Başkenti’ olarak tanımlanan tek şehir Bursa’dır ve bu tanımlama Atatürk tarafından yapılmıştır.Çanakkale Savaşlarında 4 bin 737 şehidimiz ile en çok şehit veren ildir.1502 yılında, II. Beyazıt döneminde Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (TSE, bu standardı üç dilde yayınlamış, aslı Topkapı Revan Kütüphanesi’nde sergilenmektedir) ile dünyada ilk defa belediye hizmet standartları ve tüketiciyi koruma kanunu Bursa’mızda uygulanmıştır.Osmanlı Devleti’nin ilkleri ‘Kalite Şehri Bursa’mızdadır.  Osmanlı’nın ilk kalıcı eserleri Bursa’da inşa edilmiştir.Osmanlı’nın ilk parası, Bursa Darphanelerinde basılmıştır.Osmanlı’nın ilk hastanesi 1394 yılında yapılan Yıldırım Darüşşifasıdır.Osmanlı’nın ilk atıcılık ve binicilik spor alanı Bursa’dadır.Karagöz oyunu Orhan Gazi Döneminde Bursa toprakları üzerinde doğmuştur.Osmanlı’nın ilk ve tek ipekçilik okulu Bursa’da açılmıştır.Osmanlı çinisi ilk defa İznik’te üretilmiştir" dedi.

OSMANLI’NIN İLKLERİ

“Osmanlı’nın ilk Bedesteni(kapalı çarşı) Yıldırım Beyazıt tarafından Bursa’da yaptırılmıştır. İlk yün, pamuk ve ipek dokumacılığı ÜçkuzularTekkesi’nde kurulan makineler ile yapılmıştır” diyen Vahapoğlu, sadece Osmanlı Devleti döneminde değil Cumhuriyet döneminde de ‘Kalite Şehri Bursa’ olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bursa’nın cumhuriyet dönemindeki ilklerine de dikkati çeken Milletvekili Vahapoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, Millî Mücadele’nin ilk diplomatik zaferini Mudanya ilçemizde taçlandırmıştır.Türkiye’deki ilk okul bağışı Bursa’da yapılmıştır.Türkiye’nin ilk kız meslek lisesi (Necatibey) Bursa’dadır. İlk Türk Operası Nesteren, Bursalı hemşerimiz besteci Mehmet Baha Pars tarafından bestelenmiştir. Türkiye’nin ilk kayak ve dağcılık kulübü Bursa Dağcılık Kulübüdür.Türkiye’nin ilk tekstil kongresi Bursa’da gerçekleştirilmiştir.İlk Sunğipek fabrikası, ilk çamaşır ve bulaşık makine fabrikası, ilk yerli tramvay ve bisiklet üretimi, ilk organize sanayi bölgesi, ilk hayvan hastanesi, ilk teleferik hattı,Türkiye’deki ilk uluslararası kayak yarışları, ilk festival ve milli fuar organizasyonu, ilk şehirlerarası yolculu otobüs seferi Bursa-Bilecik arasında yapılmıştır” diyerek Bursa'nın ilklerini sıralamayı sürdürdü.

HAKKIN TESLİMİ İÇİN

“İlk kez Türk otomotiv endüstrisinde silindir bloklar, dingil ve diferansiyellerin üretimi Bursa’da yapıldı.Türkiye’nin ilk elektrikli otomobil fabrikası Gemlik’te açılmıştır” vurgusuyla MHP Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, “İlk Avrupa Şehri unvanı olan şehir Bursa’dır. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Unvanı da Bursa’mızdadır.İlk Sivil Cumhurbaşkanı Celal Bayar Bursalıdır.Dünya’daki ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen Bursalıdır. ‘Bursa’ demek ‘yenilik’ demektir, ‘teknoloji’ demektir, ‘inovasyon’ demektir, ‘kültür’ demektir.
‘Bursa’ demekhayattır, tabiattır.Bursa yeşildir, beyazdır.Bursa Ay Yıldızlı Al Bayrağın ta kendisidir.Türkiye’nin gurur kaynağı, sayısız ilklerin ve enlerin öncüsü Bursa’mızın, Marka Şehir Bursa, Kalite Şehri Bursa olarak anılması hakkın teslimi olacaktır" diye konuştu.

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