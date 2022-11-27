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MHP'li Vahapoğlu: Askeri hastaneler için adım atılmalı

SİYASET 27.11.2022, 12:35
MHP'li Vahapoğlu: Askeri hastaneler için adım atılmalı

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Askerî liseler konusunda adımlar atıldığını sevinçle duyuyoruz. Askerî hastaneler konusunda da mutlaka bir adım atılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.BURSA (İGFA)  - MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu,Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe kanun teklifini partisi adına değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar’ın da katıldığı toplantıda Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti hedef ülkedir.Hem içinde yer aldığımız BatıBloku’nun hem de Doğu’nun hedefindedir. Türkiye Cumhuriyeti'yle hesabıolanlar, hem Türkiye Cumhuriyeti'ni yanlarında tutmak hem de TürkiyeCumhuriyeti'ni yıpratmak üzere terör gruplarını ve oluşturmaya çalıştıklarıaltkültürleri kullanmaktadırlar” dedi.

“Bu kapsamda, hedef olan kurumlardanöncelikli olanı millî savunma yapımızdır” diyen Vahapoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik ile istihbarat kuruluşlarımız bukapsamdadır. Özellikle yurt dışı bazı politik ve hukuk zeminlerindekullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına geçirilmek vegündeme sokulmak maksadıyla sarf edilen bilindik sloganlara ve temelinsan hakları kapsamındaki konularda ihlallerin olduğuna dair itham veiftiralarına dikkat çekmek isterim” diye konuştu.

KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele başarısı karşısındabocalayanların“kimyasal silah kullanıldığı” iftirasını gündeme sokmayaçalıştıklarına işaret eden Vahapoğlu, şöyle devam etti:

“Bu iftiranın kimler tarafından gündeme sokulduğununfarkındayız. Bu kampanyanın arkasında ülkemize yönelik hesabı olanülkeler bulunmaktadır. Uluslararası senaryoyazıp oynayan ülkelerinelindeki en önemli güçlerden biri, sahip oldukları silahlı kuvvetlerdir.Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlenerek caydırıcılığınıpekiştirmiştir. Savunma alanında yapılan harcama ve yatırımlarıeleştirenler, sözde barış çığırtkanlığı yapanlar ya aşırı ölçüde saf ya daTürkiye Cumhuriyeti'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu bilmeyen cahil
veya düşman güçlerine askerlik yapanlardır. Özellikle millî hudutlarımızın savunulması ve sınır ötesinde ülkemize yönelik terör saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51’inci maddesinin hükümleri gereği sınır ötesinde başarılı operasyonlar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerinin her seviyedeki mensubunu yürekten tebrik ediyorum. Bu kapsamda, terörlemücadelede olmazsa olmaz olan siyasi destek konusunda yani  terörlemücadelede görevli olan personele sağlanan siyasi destek ve siyasi kararlılık konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularına her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımıza , zatıalinize ve İçişleri Bakanına teşekkür ediyorum.”

AYRIM ORTADAN KALKMALI

Askerliğin bir geçim kaynağı değil bir hayat tarzı olduğuna vurgu yapan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, askeri personelin mesleğini içselleştirebilmesinin ancak küçük yaşta sisteme dâhil edilmesiyle mümkün olacağına değindi.

Vahapoğlu, “Bu konuda, özellikle askerî liseler konusunda adımlar atıldığınısevinçle duyuyoruz. Askerî hastaneler konusunda da mutlaka bir adımatılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz.Çünkü Türkiye gibi bir ülkenin mutlak surette askerî hastanelerinin olması gerekiyor” dedi.

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