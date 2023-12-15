MHP'li Şimşek’e İpsala pazarında büyük ilgi

MHP İpsala Belediye Başkan aday adayı Aybike Şimşek’e İpsalalı vatandaşlar büyük ilgi ve sevgi gösteriyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da MHP'den belediye bakan aday adayı olan Aybike Şimşek, İpsala pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşla buluştu ve onların hal hatırını sordu.

Esnaflar ve vatandaşlar, Şimşek’e büyük sevgi ve ilgi gösterdi.

Genç bir kadın aday adayının İpsala’da olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden vatandaşlar, siyasette artık gençlerin de önünün açılması ve siyasete girmeleri gerektiğini söyledi.

Aday adayı Şimşek ise ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “İpsala'mızda çarşamba pazarında halkımızla birlikteydik. Partili partisiz, kadın erkek demeden tüm vatandaşların bize olan güvenini şimdiden görmek bizleri çok heyecanlandırıyor. İnşallah İpsala’ya hareket gelecek” dedi.