Son Dakika

MHP'li Özdemir'den Kayseri Talas'a övgü

SİYASET 20.02.2024, 07:15
MHP'li Özdemir'den Kayseri Talas'a övgü

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, katıldığı Avşar Buluşmasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederek, “Başkanımızdan Allah razı olsun.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
MHP Kayseri Talas İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Avşarlar Buluşmasında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çok değerli bir isim olduğunu belirterek, “Kayseri’nin yetiştirdiği, sadece eğitimci olarak değil, yerel yönetici anlamında da bu şehrin bağrından çıkan aynı zamanda Türkiye’ye mal olmuş bilgili, donanımlı ve kıymetli bir isimdir.” dedi.

“TÜRKİYE ÖRNEK PROJELER YAPTI”

Özdemir, şehirde yaptığı hizmetlerle Başkan Yalçın’ın kendisini ispat etmesinin ardından Van’da kayyum olarak görevlendirildiğine dikkat çekerek, “Van’da da çok kıymetli hizmetlere imza atmıştır. Çözüm odaklı anlayışıyla aynı zamanda genç dostu ve vizyoner belediyecilik anlayışıyla Talas’a 5 yılda kaliteli ve örnek projeler yansıtmayı başarmıştır. Şimdiden önümüzdeki 5 yılda da başarılar diliyorum. Çünkü Talas’a kazandırdığı hizmet ve eserlere baktığımızda bir yandan tarihi dokuyu korumak, öbür yandan günün ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ikisiyle beraber geleceği de planlamak gerçekten kolay bir iş değildir. En büyük nüfus hareketliliği Talas’ta yaşanırken Mustafa Yalçın Beyefendi doğru projelerle yönlendirmeyi başarmıştır. Şimdi inşallah genç odaklı yeni projelerle hizmetlerine devam edecektir. Bu anlamda üniversitelerimizle öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgeye yapmış olduğu 7/24 Kütüphane Talas’a getirdiği hizmetler arasında benim şahsen en beğendiğim ve Türkiye’nin diğer bölgelerine örnek olacak projeler arasındadır. Talas Pati Evi ise ne kadar çevreci ve şefkatli bir belediye başkanı olduğunun göstergesidir. O yüzden Mustafa Başkanım sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Özdemir konuşmasının sonunda salonda bulunanlardan güçlü alkışlarla Mustafa Yalçın için destek sözü aldı.

“İYİ BİR SINAV VERDİK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği projelerden kesitler sunarken, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç önderliğinde 16 ilçemize hizmet ediyoruz. Bugüne kadar bize verilen emaneti yere bırakacak ya da yarıda bıraktığımız eserden dolayı mahcup edecek bir şey yapmadık. Sizlere hizmet etmenin gayretinde olduk. Birçok iş yaptık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Ağartan Projeler diye başladığımız çalışmalarda sayı 210’u aştı. Dönemimizin iki yılı koronayla geçti. Allah bir daha göstermesin. İyi bir sınav verdik. Sonrasında deprem felaketi yaşadık ve yaraları sarmaya çalıştık.” şeklinde konuştu.

“HER YERDE İZİMİZ VAR”

“Tecrübemizle belediyecilik yaptık. Her yerde izimiz var.”  diyen Başkan Yalçın,  “Zincidere 100. Yıl Mesire Alanından, Mevlana Meydan Projesine, kütüphanelerden Süt Evi Projesi ile tarım ve hayvancılığa kadar birçok alanda çalışmayı hayata geçirdik. Kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez. Kırsala gereken önemi vermenin sorumluğundayız. Bu nedenle geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir şekilde yetişmesi için kütüphaneler yaptık. Türkiye’de üç tane olan 7/24 Kütüphane yaptık. Cami altlarından bina altlarına kadar kütüphane yaptık. 100 binaya 100 kütüphane projesi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 25 57
2. Arsenal 25 55
3. M.City 24 53
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 24 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 24 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8