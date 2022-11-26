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MHP'li Karakaya'dan Ankara'da Birlik Sohbeti

"Ankara'da Birlik Derneği" faaliyetleri kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA; Ankara'da Birlik Sohbetlerine katılarak, 'Ankara' konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi.

SİYASET 26.11.2022, 20:25
MHP'li Karakaya'dan Ankara'da Birlik Sohbeti

"Ankara'da Birlik Derneği" faaliyetleri kapsamında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA; Ankara da Birlik Sohbetlerine katılarak, 'Ankara' konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleşen söyleşiye; MHP Altındağ ve Çankaya İlçe başkanları ile Ülkü Ocakları Ankara il başkanı, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karakaya konuşmasında şunları kaydetti: ‘’Milli Mücadele döneminde hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline gelen Ankara, 27 Aralık 1919'da Temsil Heyeti'nin buraya gelmesi ile, Millî Mücadele'nin karargâhı olmuştu.

27 Aralık 1919 günü Sivas’tan Ankara’ya gelen Temsil Heyeti’ne Ankara halkının göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeniyle de Başkent olması kararına varıldı ‘’27 Aralık Türk tarihinin kızılca günüdür.

Oğuz töresinde kızılca günlerde seğmen alayı kurulur. Halk yeni bir devlet kurulacağı ve başlarına yeni bir bey seçileceği zaman seğmen alayı kurar.

Bu anane Türklerin Oğuz kolunda görülmektedir. Bu sebeplerdir ki Oğuzlar tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamışlardır.

“Adı Oğuz, soyu Oğuz/ Kendi beyini kendi seçer/ Vatan için serden geçer.” Anadolu’yu yurt yapan Selçuklu’nun temelinde onlar vardı.

Üç kıtada at koşturan Osmanlı’nın özünde onlar vardı.

27 Aralık 1919’da Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal’e: “Paşam seni görmeye geldik, bu vatan uğruna ölmeye geldik.” diyerek cumhuriyetin temelinde onlar vardı’’ dedi.

Karakaya; ‘’Töreye göre, Efeler Kahvesi önüne sancak dikilmesi seğmen alayının kurulmasına işaretti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geleceği günün sabahı da sancak dikildi. Delikanlılar millî kıyafetlerini giyerek kahve önünde toplandılar.

Civar köylerden seğmenler de akın akın geldiler. Seğmen alayı tam 3 bin atlı, 700 yaya zeybek kıyafetinde seğmenle kuruldu. Önce Hacı Bayram Camisi’ne gelerek dua ettiler ve kurban kestiler.

Öğle vakitlerinde Dikmen Keklikpınarı’nda on binlerce sivil Ankaralı ile bacı erenlerin de yer aldığı seğmen alayının gözü kızıl yokuştaydı. Kurtuluş için son ümit oradan fışkıracaktı.
Uzaklardan bir otomobilin korna sesi bütün insanları yerinden oynattı. Kızıl yokuş toz dumana karıştı, alkış ve “Yaşa!” sesleri yeri ve göğü inletiyordu.

Çankaya ve Dikmen tepelerinden, güzel sesli hafızlar salat ve ezan okuyorlardı. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi Hoca seğmen alayının önünde dua ediyordu.

“Kızılca günümüze hoş geldiniz, kızılca günümüzü aydınlattınız.” diyorlardı Mustafa Kemal Paşa’ya. Ankaralılar 27 Aralık kızılca günde Oğuz töresine göre, seğmen alayını kurmuş, beyini seçerek, yeni devletin kurulacağı işaretini o gün vermişlerdi.

Bu vesileyle, Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum’’ şeklinde konuştu.

Karakaya şöyle devam etti:

‘’23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla da yeni Türk devletinin temelleri yine burada atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi.
Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.

Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonra. İtilâf Devletleri'nin askerleri İstanbul'dan çekildiler. İstanbul'un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler İstanbul'un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclisin Ankara'da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye'nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır." şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu’’ değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca birlik beraberlik vurusu yaparak Ankara’mıza sahip çıkacağız, gönülleri fethederek hemşehrilerimizin derdini dertlenerek, yürümeye devam edeceğiz dedi.

Söyleşinin sonunda ‘’Ankara’da Birlik Derneği ‘’ Başkanı Sn. Bayram MUTLU tarafından kendisine plaket taktim edildi.

#mhp #Mevlüt Karakaya #ankara #ankara birlik derneği
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