MHP'li Erden'den Başkan Türkyılmaz'a deprem çıkışı!

Bursa olası bir depreme karşı hazırlığını sürdürürken Mudanya’nın hazırlıklarını Marmara Depreminin 24'cü yılında Mudanya Belediye Meclis Üyesi ve MHP Grup Sözcüsü Bülent Erden, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a sordu.BURSA (İGFA) - Yaşanılan büyük Marmara Depremi felaketinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Mudanya'da gereken tedbirlerin alındığını söylemenin imkansız olduğunu dile getiren Mudanya Belediye Meclisi MHP Grup Sözcüsü Bülent Erden, gerek mecliste, gerekse de diğer mecralarda yaptığı açıklamalarda gündeme taşıdığı ve ısrarla vurgulamalarına rağmen 2014 yılında bu yana Mudanya Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın her yıl 'Deprem bilinci için buluşuyoruz' söylemlerinden öteye geçemediğini belirtti.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ'A SORULAR

Belediye bünyesindeki Arama Kurtarma ekibi MAK'ın “Deprem Farkındalık Sergisi”ne atıfta bulunan MHP'li Bülent Erden, "Nüfusu Bayburt'u geçen Mudanya'da MAK için yeni tam donanımlı arama kurtarma araçlarını da satın alıp sergileyecek misiniz? Yoksa her fırsatta yerden yere vurduğunuz sizden önceki belediye başkanı döneminde Mudanya'ya KDV muafiyeti teşviki ile kazandırılan artık ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan tam donanımlı tek araç mı yer alacak" sorusunu yöneltti.

Mudanyalı vatandaşlar için olası afet anında Deprem Toplanma Alanlarının tabelaları olmadığı gibi belli bile olmadığını öne süren Erden, "Konuşlandıracağınız ilk 72 saat içerisinde yardım gelene kadar, afetzedelere en kısa zamanda yardım sağlamak amacıyla içerisinde destek yardım malzemeleri bulunan Acil Durum (Deprem) Malzeme Konteynerlerını da sergileyecek misiniz? Kaç adet Acil Durum Deprem Konteyneri hazırladığınızı açıklayacak mısınız? Yine bu bilinç sergisinde Acil Durum (Deprem) Malzeme Konteynerleri içerisinde Jeneratör, Delici ve Kırıcı Matkaplar, Seyyar Aydınlatma, Kablolar, El Feneri, Megafon, İlk Yardım Çantaları, Sedyeler, Soğuk İklim Çadırları, Yangın Söndürme Tüpleri vb. gerekli olan 59 parça malzemede yer alacak mı?" diye sordu.

HER YIL PARA AKTARILIYOR... KAÇ DEPREM ÖNCE HABER VERDİ!

Açıklamasında sorularını sıralamaya devam eden Erden, MAK bünyesinde ilçe nüfusu ile doğru orantılı kaç sertifikalı eğitim almış, tatbikata katılmış, uzmanlaşmış, personelin olduğunu, olası depremde kara yollarının hasar görmesi ve devre dışı kalması düşüncesiyle afetlerde hizmet vermek amacıyla satın alınan modern mobil (sahra) mutfaklarının bulunup bulunmadığını da sorguladı.

Mudanya'da Başkan Türkyılmaz'ın görevde olduğu 2014 yılından bu yana kaç adet bina için kentsel dönüşümüne kolaylık sağlayıcı projeler geliştirdiğini de soran MHP'li Erden, yine 2014’ten bu yana depreme dayanıklı Mudanya Belediye hizmet binasının neden yapılmadığı ile görev süresi boyunca kaç binada deprem kontrolü yapıldığı ve her yıl para aktarılan depremi 45 gün önce haber vereceği iddia edilen Deprem İzleme İstasyonları'ndan bugüne kadar kaç deprem için önceden haber verildiğinin de kamuoyuna açıklanmasını istedi.

MUDANYA KAYBEDİLEN YILLARINA YENİLERİNİ EKLEDİ

Türkyılmaz'ın günü geçiştirdiğini iddia eden Erden, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Günlük memnuniyetler yarınlarımızı kurtarmayacaktır..Bıçak kemiğe dayanmıştır. Mudanya'mızın kaybedilen yıllarına Hayri Türkyılmaz ve ekibi yeni yıllar eklemiştir. MAK personeline yapmış oldukları özverili çalışmalar için şükranlarımı sunuyor, deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet geride acılar içinde bıraktıkları yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum".