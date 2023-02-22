MHP'li Büyükataman'dan CHP'ye sert tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, milletin canı üzerinden oy hesabı yapan CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin enkazlar üzerinde siyasi menfaat devşirme çabasını gizleme telaşıyla Bahçeli'ye, MHP'ye ve devletin kurumlarına saldırdığını iddia etti.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sataşmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, devlet ve millet düşmanlarına sahip çıkmasıyla ünlü olan Özgür Özel’in devletin kurumlarını ve MHP'yi hedef almasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, "Bir kez daha CHP’nin fitneden yalandan beslendiğini, insanlarımızın acıları üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığı açığa çıkmıştır. Böyle büyük acıların yaşandığı zamanlar da bile birlik olmayı beceremeyip deprem bölgelerine siyasi rant sağlamak amacıyla yaklaşan ve “buradan nasıl oy devşiririm” diye düşünen CHP’nin cevabını milletimiz mutlaka verecektir" dedi.

https://twitter.com/buyukataman/status/1628390300396781570