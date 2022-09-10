MHP'li Baki Ersoy'dan '6'lı masa' göndermesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP’nin Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde gerçekleştirilen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantılarında konuştu. 6’lı masanın HDP’ye bakanlık verilmesi konusunda kendi içlerinde birbirine girdiğini söyleyen Ersoy; “Allah planlarını ayaklarına dolandıracaktır” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Kayseri’de Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantılarını gerçekleştiriyor. Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde gerçekleşen programda MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Millet İttifakı’na yüklendi. 6’lı masa ile ilgili zehir zemberek sözler söyleyen Ersoy; “PKK’nın siyasi uzantısının başındaki terör örgütü üyesi Selahattin Demirtaş’la kahvaltı hayal edenler birbirlerine girmiş durumdalar. CHP, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz ‘diyor, HDP, ‘alabiliriz’ diyor. İP, ’bir verebiliriz, bir vermeyebiliriz’ diyor. Allah bunları daha kötü etsin. Bunlar onların daha iyi günleri, Allah bu planlarını ayaklarına dolandıracaktır. Çünkü Allah doğrunun yardımcısıdır. Bizler doğru yoldayız” dedi.

“DEVLET BAHÇELİ DÜN DE, BUGÜN DE, YARIN DA DEVLET BAHÇELİ OLACAKTIR”

Cumhur İttifakı’nın temellerinin 15 Temmuz gecesi atıldığını söyleyen MHP’li Vekil Ersoy, 15 Temmuz sonrası MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin devlet ve milletten yana olan duruşunun anlatıldığını da ifade ederek; “Bana göre Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da başlamıştır. Bu Cumhur İttifakı ile birlikte 15 Temmuz’dan önce gittiğimiz her yerde liderimiz Devlet Bahçeli’yi anlatmaya gayret gösteriyorduk. 15 Temmuz’dan sonra her gittiğimiz yerde Devlet Bey’i bize anlatmaya çalıştılar. Devlet Bahçeli dünde Devlet Bahçeli’ydi, bugünde Devlet Bahçeli ve yarında Devlet Bahçeli olacaktır. Bu duruş hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. 18 Eylül’de mitingimiz var. Geçmişte Türkiye’yi Kayseri’den sallamıştık. Allah izin verirse 100 binlerle yine yapacağız. CHP ya da İP’in siz Kayseri Meydanı’nda hiç miting yaptığını gördünüz mü? Yapamazlar. Ayarlanmış esnafları gezerler. Kurgulanmış oyunlarla bir şeyler yapmaya gayret gösterirler. O da Yahyalı’da olduğu gibi patlar. Yalan olduğu ortaya çıkar. Tepki oylarını almak adına sürekli eleştiride bulunuyorlar ama bunların yaptıkları hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.