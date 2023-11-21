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MHP'li Aybike Şimşek İpsala'ya talip oldu

SİYASET 21.11.2023, 10:04
MHP'li Aybike Şimşek İpsala'ya talip oldu

MHP'den İpsala Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Av. Aybike Şimşek, MHP İlçe Binası’nda parti binasında partililerle buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  MHP İpsala İlçe Başkanı Mehmet  Özçiftçi ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Şimşek, burada İpsala Belediye Başkanlığı için partisinden aday adaylığını açıkladı.

Özçiftçi, “Partimize büyük emekler veren Gürsel Şimşek’in kızının belediye başkan aday afdayı olması ve partimize hizmet etmek istemesi bizleri çok mutlu etti.” diyerek Şimşek’in adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Şimşek yaptığı konuşmada öncelikle tüm katılımcılar teşekkür ederek konuşmasında " İpsala'ya Kadın Eli Değecek" diyerek şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi milletimiz 2024 yılının Mart ayında mahalli idareler seçimleri için sandık başına geçecektir. Bu sebeple birçok siyasi parti seçim startını vermiş resmi aday adaylık başvurularını almaya başlamıştır. Bu vesile ile ben de 13 Kasım Pazartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ne giderek, doğduğum, büyüdüğüm ve şimdi de hizmet etme heyecanını taşıdığım memleketim  İpsala’m için belediye başkanı aday adaylığı başvurumu yapmış olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Evet  heyecanlıyım  çünkü  inanıyorum ki nasip olur da adaylığımız kesinleşirse İpsalalı hemşerilerimin desteğiyle sahip olduğumuz bu heyecan büyük bir sinerjiye dönüşecek İpsala’mızın kaderi değişecektir.

Evet  yaşımız genç ama siyasi tecrübemiz az değildir. Rahmetli babam Dr. Gürsel Şimşek’in aktif siyasi dönemi boyunca bir çok seçim geçirdik, yüzlerce anı biriktirdik tam anlamıyla seçim meydanlarında  büyüdük.  Şimşek ailesi olarak biliyoruz ki vatan sevgisi,  millete hizmetin en büyük gücüdür. Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç şüphesiz yerel yönetimlerdir.  Allah nasip eder göreve gelirsek tüm İpsalalı vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu son nefese kadar koruyacak; İpsala’mızın bir kuruşunun dahi boşa gitmemesi için büyük mücadele vereceğim. Her bir insanımızın  hayati  ihtiyaçlarını  rahatlıkla  karşılayabileceği bir iş sahibi olabilmeleri için yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı açacağız. Vatandaşlarımızın boş vakitlerini verimli geçirebilmeleri, dinlenebilmeleri, nefes alabilmeleri, spor yapabilmeleri için yeni sosyal alanlar yaratılacak; herkesin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olabilmesi temel hedefimiz olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, Cumhuriyet değerlerine yakışır şekilde, milli ve manevi değerlerimizi koruyarak tüm Türkiye’ye rol model olacak bir belediyecilik anlayışını İpsala’mız için ortaya koyacak; gece gündüz demeden çalışacağız. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ne Mutlu Türküm diyene!”

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