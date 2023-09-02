Son Dakika
MHP Keşan Kongresi yarın gerçekleştirilecek
SİYASET 02.09.2023, 10:39
MHP Keşan İlçe Kongresi yarın gerçekleştirilecek.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)
MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00’da yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı aynı gün saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek kongrede MHP Keşan'da mevcut İlçe Başkanı Adnan İnan da yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Rizespor
|4
|7
|2. Fenerbahçe
|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
|4. Gençlerbirliği
|3
|7
|5. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Everton
|3
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Athletic Bilbao
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Valencia
|3
|6
|9. Rayo Vallecano
|3
|6
|10. Real Betis
|3
|4
|11. Celta Vigo
|4
|4
|12. Getafe
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|3
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü