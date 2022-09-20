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MHP Kayseri KAÇEP liderini güllerle karşıladı

SİYASET 20.09.2022, 11:00
MHP Kayseri KAÇEP liderini güllerle karşıladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de MHP KAÇEP teşkilatı tarafından güllerle karşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de tarihi bir mitinge imza attı.

Yoğun kalabalığın olduğu mitingde Genel Başkan Devlet Bahçeli, MHP KAÇEP teşkilatı tarafından güllerle karşılandı. Kırmızı ve beyaz giyinerek Türk bayrağını simgeleyen kadın teşkilatı, miting alanına gelen vatandaşlarında dikkatini çekerek takdir topladı. 

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