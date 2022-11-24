MHP Kayseri'den öğretmenlere özel kutlama

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, eğitimin gücü ve kalitesinin öğretmenlerin fedakar çalışmalarına bağlı olduğunu söyleyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeni olabilmesinin yegane yolunun eğitimden geçtiğini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın; “Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında olan öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslektir. İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş, demokratik, milli değerlerimize bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde özveri gösteren kutsal bir meslektir. Bize doğruyu, güzeli, iyiliği, mertliği, milli duyguları ve Atatürk ilkelerine bağlılığı öğreterek, ulusumuzu geleceğe hazırlayan, sıhhatini, nefesini ve enerjisini, bizim için harcayan değerli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü en içten duygularımla kutlar, aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu bir yaşam dilerken, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.