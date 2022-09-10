MHP Kayseri'den 'HDP' tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantılarına Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri ile devam ediyor. CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye ‘bakanlık verilebilir’ açıklamasından sonra MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak; “6’lı masa Türk milletinden gizlediği gündemi açık etmiştir. Yazıklar olsun!” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantılarına Özvatan ve Sarıoğlan ilçeleri ile devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, MYK üyesi Ahmet Savaş Çolak, MYK üyesi Metin Arı, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve partililer katıldı. İl Başkanlığı görevinde birinci yılını tamamlayan İncetoprak, hizmetlerine azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgularken Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir’e de ilçede yaptığı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Başkan İncetoprak, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın zaferini kutlayacaklarını söyleyerek; “Geçtiğimiz günlerde, üretken belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini sergileyerek, Üç Hilalimizin yüzünü ağartan kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Halit Demir’in düzenlemiş olduğu Geleneksel Kültür, Turizm, Bal Festivali ve Halk Konserleri ile sizlerle bir araya geldik. Bu programda da görmüş olduk ki milli birlik ve beraberliğimizden doğan kuvvetle halkımız yanımızdadır. Halka hizmet, Hakka hizmettir diyerek ‘Üretken Belediyecilik’ şiarı ile yürüttüğü çalışmalarla Belediye Başkanımız Özvatan'ımızı, güzel mesire alanları, oturma yerleri ve nezih ortamlar ile yaşanılası bir ilçe haline getirmiş, çevrede örnek projelere imza atmış, göç vermeyi durdurmuş, turistin gelebildiği bir ilçe haline gelmiştir. Sizlerden aldığımız inanç ve güç ile Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı olarak 1. yılımı tamamlamış bulunmaktayım. ‘Lider Ülke Türkiye’ diyerek çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla davamıza hizmet ediyoruz” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Geçtiğimiz günlerde CHP’li Gürsel Tekin’in iktidar olmaları halinde HDP’ye bakanlık verilebileceği yönündeki açıklamaları ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak’ta 6’lı masanın nihai amacının ortaya çıktığını ifade ederek; “Geçtiğimiz günlerde 6+1 'li Zillet Masasından eğer iktidara gelirlerse "HDP' ye bakanlık verilebilir” açıklaması gelmiştir. İP ve diğer zillet ittifakı paydaşlarından panik açıklamaları gelse de zillet ittifakı Türk milletinden gizlediği gündemini açık etmiştir. 6+1 li masanın sahibi Zillet İttifakına, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak yazıklar olsun diyorum... Türkiye’nin geleceğini, 6+1 li masada terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’ye bakanlık verilebilir önerisi yapan çürümüş zillet ittifakı değil her alanda ve her anlamda uyanışa geçen büyük Türk milleti tayin edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, zillet ittifakının milletimizden sakladığı bu kirli oyununu milletimize anlatmaya gayret etmektedir. Milletimiz zilletin hesabını sandıkta en güzel şekilde verecektir” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI BELLİ, KARARI NETTİR”

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Başkan İncetoprak; “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi; Cumhur İttifakı, tarlasındaki çiftçinin, tezgahındaki işçinin, dairesindeki memurun, dükkanındaki esnafın, yıllarca ülkesi için çalışmış emeklinin, gariplerin, mazlum gönüllerin, dul ve yetimlerin can beraberidir. Cumhur İttifakı Kızılelma seferberliğidir. Cumhur İttifakı ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ iradesinin mirasçısıdır. Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kayseri’de gerçekleştireceği mitinge vatandaşları davet ederek; “ 18 Eylül Pazar günü Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle onurlandıracağı Kayseri mitingimizde siz değerli hemşerilerimizi de aramızda görmekten onur duyarız" diyerek sözlerini noktaladı.