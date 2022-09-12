MHP Kayseri'den '12 Eylül' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılında bir mesaj yayımlayarak, ülkücülerin vatanını ve bayrağını sevmenin bedelini canları ile ödediklerini söyledi.

Başkan Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tek davaları vatan, millet, bayrak olan ülkücü arkadaşlarımız, 12 Eylül'ün karanlık zindanlarında akıl almaz işkencelere maruz bırakılarak şehit edilmiş, askeri mahkemelerde haksız ve hukuksuz şekilde idam cezalarına çarptırılmıştır. Dar ağacına giderken bile ‘vatan sağ olsun' diyen bu kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Üzerinden 42 yıl geçen 12 Eylül, Türk siyasi hayatının en karanlık ve en utanç dolu günüdür. Ülkücü ve milliyetçiler olarak bugünü asla unutmayacağız. Türk Milliyetçileri 12 Eylül'den dersler çıkarmış, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir darbe ile büyük Türk milletine bedel ödetmeye kalkanlara gereken cevabı vermiştir. Biz vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi sevmenin bedelini canlarımız ile ödedik. Tüm darbeleri kınıyor, 9 gencecik ülkücü şehidimizin makamları kutlu, ruhları şâd olmasını diliyorum.”