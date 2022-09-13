MHP Kayseri'den 12 Eylül mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. Yılında bir mesaj yayımladı. Başkan İncetoprak, 12 Eylül’ün acısının hafızalara kazındığını ve yapılan zulümlerin unutulmayacağının altını çizdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. Yılında bir mesaj yayımladı. Yaşanan 12 Eylül darbesi ile Türk milliyetçilerinin devletine küsmediğini ifade eden Başkan İncetoprak, mesajında şu ifadelere yer verdi; “12 Eylül 1980’de demokrasi ve milli iradeye zincir vurulmuş, masumlar ve mücadelesi haktan, halktan ve hakikatten yana olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iman erleri utanç verici muamele ve mağduriyetlere maruz kalmışlardır. Üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül zilleti milli hafızalara kazınmış; yaşanan acılar, işkenceler, zulümler asla unutulmamıştır.

12 Eylül 1980 tarihinde ABD'nin gayrimeşru çocuklarının gerçekleştirmiş olduğu darbe neticesinde vatan sevdalılarına mükafat olarak C-5'ler, idamlar, sorgular, işkenceler, acılar düşmüştür. Türk Milliyetçileri baba bildiği devletine küsmemiş, suçu devlette değil darbenin mimarı ve uygulayıcılarında aramıştır. Haksız yere kapatıldıkları cezaevlerini birer çilehane, taş medreseye çevirmişler; yarınların büyük, güçlü Türkiye'sini kurmak için mücadelelerine burada devam etmişlerdir. Hiçbir zulüm yapanı abat etmeyecek, mutlaka ters tepecektir. Türk Milliyetçiliği vatan ve millet sevdasının hiçbir ön şarta dayanmayan kutlu bir yansıması ve her türlü emperyalizmin ebedi ve ezeli hasmıdır. Şartların zorluğu, düşmanın kaviliği, imkanların yetersizliği yahut sayının azlığı Türk Milliyetçileri için geri durmayı gerektirecek bahaneler değildir. Başta Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere 12 Eylül darbecilerinin insanlık dışı işkencelerine maruz kalan yüce Rabbimin rahmetine kavuşmuş Ülküdaşlarımızı, alçak darbeci hainler tarafından idam edilerek her Ülkücünün yüreğinde sonsuza kadar bayraklaşan Ülkücü Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”