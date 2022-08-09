MHP Kayseri'de 18 Eylül hazırlığı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kayseri'yi ziyaret edeceği 18 Eylül Pazar gününün hazırlıkları başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı mitinglerde vatandaşlarla buluşacak.

Her zaman sahada ve meydanlarda olan MHP'de, Genel Başkan Devlet Bahçeli '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı mitingler çerçevesinde 18 Eylül Pazar günü Kayseri'de olacak.

'2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitingi için çalışmalara başlayan MHP Kayseri İl Teşkilatı'nda MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ile ilgili olarak açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle 18 Eylül 2022 tarihinde Kayseri’de yapılacak olan “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı mitingimize yönelik İl başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızla beraber hazırlıklarımıza başladık." dedi.