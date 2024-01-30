MHP İpsala İlçe Başkanlığına Caner Anlaş atandı

- Milliyetçi Hareket Partisi İpsala İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi’nin görevden ayrılması ile boşalan MHP İlçe Başkanlığına Caner Anlaş getirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ülkü Ocağı Başkanlığı görevinde de bulunan Caner Anlaş Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genel başkanımız Bilge Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları doğrultusunda Edirne’mizin uç beyi İl başkanımız Sn Emre Tokluoğlu’nun teşrifleri ile Milliyetçi Hareket Partisi İpsala İlçe teşkilatına İlçe başkanlığımın ataması yapıldı.

Dünden bugüne Milliyetçi Ülkücü hareketin neferi olmaktan onur gurur ve şeref duydum. Bugüne kadar Lidere sadakat şerefimizdir düsturuyla hareket edip çizgisinde santim kırıklık yaşamayan tüm dava arkadaşlarım şundan emin olsun ki dün olduğu gibi görev sürecim boyunca da santim eğilip bükülmek yok binlerce şehidimize layık bir nefer olmak boynumuza asılan en büyük madalya olacaktır… Ülkücü Şehidimiz Yusuf İMAMOĞLU ağabeyimizin dediği gibi; “Haydi Yiğit haydi yeni akına, ülkümüzün cihan varsın farkına ”dedi.