MHP Grup Başkanvekili'nden Manisa Büyükşehir'e nezaket ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’i makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve projeleri ile hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Ergün, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’e Manisa 2022-2023 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor’un formasını hediye ederek, yeni sezonda tüm maçlara davet etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, yeni sezonu büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek basketbol takımının başarılı olacağına inancının sonsuz olduğunu belirtti.