MHP Grup Başkanvekili Akçay’dan Başkan Ergün’e ziyaret
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’i makamında konuk etti.MANİSA (İGFA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü MASKİ’deki makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yürüttükleri çalışmaları Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a anlattı. Başkan Ergün, 1 Ekim’de başlayacak olan TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı ile ilgili olarak Akçay’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Akçay da, Manisa Büyükşehir Belediyesinin MHP’nin Üretken Belediyecilik anlayışının en güzide örneklerinden biri olduğunu ifade ederek Başkan Ergün’e çalışmalarında başarılar diledi.
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