Son Dakika
MHP Edirne'de il kongresi yarın yapılacak
SİYASET 07.10.2023, 11:30
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı kongresi yarın yapılacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Konuyla ilgili olarak MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kongre yarın saat 13.00’de Sezayi Irmak Şelale Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
Kongrede şu anki İl Başkanı Zakir Tercan’ın aday olmayacağı ve MHP Edirne eski Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu başkanlığındaki tek liste ile seçime gidilmesi bekleniyor.
Keşan’dan il kongresine katılacak partililer için saat 10.30’da hükümet konağı önünden araç kaldırılacağı da belirtildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|16
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü