MHP Edirne'de il kongresi yarın yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Edirne İl Başkanlığı kongresi yarın yapılacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Konuyla ilgili olarak MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kongre yarın saat 13.00’de Sezayi Irmak Şelale Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Kongrede şu anki İl Başkanı Zakir Tercan’ın aday olmayacağı ve MHP Edirne eski Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu başkanlığındaki tek liste ile seçime gidilmesi bekleniyor.

Keşan’dan il kongresine katılacak partililer için saat 10.30’da hükümet konağı önünden araç kaldırılacağı da belirtildi.