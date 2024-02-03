Son Dakika
MHP Edirne'de 7 belediye başkan adayını daha açıkladı
SİYASET 03.02.2024, 08:50
MHP, Beğendik, Yenimuhacir, Esetçe, Yenikarpuzlu, Küplü, Subaşı ve Kırcasalih Belediye Başkan adaylarını da açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı
MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için böylece bugüne kadar 660 belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuş oldu.
MHP’nin Edirne’den açıkladığı belediye başkan adayları da şöyle;
Beğendik: Taner Karlıdağ
Yenimuhacir: Vahit Güney
Esetçe: Turgay Şimşek
Yenikarpuzlu: Fahri Aldanmaz
Küplü: Ufuk Korkut
Subaşı: Veli Görme
Kırcasalih: Kürşat Kastamoni
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|24
|63
|2. Fenerbahçe
|23
|60
|3. Trabzonspor
|23
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|23
|34
|7. Kasımpasa
|23
|32
|8. A.Demirspor
|23
|31
|9. Başakşehir
|23
|30
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|23
|27
|14. Alanyaspor
|23
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Karagümrük
|24
|24
|17. Gaziantep FK
|23
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Sakaryaspor
|21
|36
|5. Bodrumspor
|20
|35
|6. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Boluspor
|20
|29
|10. Ümraniye
|20
|24
|11. Manisa FK
|20
|23
|12. Erzurumspor
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|20
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Tottenham
|22
|43
|5. Aston Villa
|22
|43
|6. West Ham United
|22
|36
|7. M. United
|22
|35
|8. Newcastle
|22
|32
|9. Brighton
|22
|32
|10. Chelsea
|22
|31
|11. Wolves
|22
|29
|12. Bournemouth
|21
|26
|13. Fulham
|22
|25
|14. Crystal Palace
|22
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|22
|20
|17. Luton Town
|21
|19
|18. Everton
|22
|18
|19. Burnley
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|22
|55
|3. Atletico Madrid
|22
|47
|4. Barcelona
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|22
|29
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|22
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|22
|11
|20. Almeria
|22
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü