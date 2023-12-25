Son Dakika

MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak: Ayırmadan, ayrışmadan canla başla

SİYASET 25.12.2023, 13:51
MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak: Ayırmadan, ayrışmadan canla başla

Kahramanmaraş'ta ‘Ayırmadan Ayrışmadan Dulkadiroğlu İçin Canla Başla’ sloganıyla seçim çalışmalarına başlayan MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Tural ŞAHBAZLI - KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 24 yıllık yurtdışında yaşamış, orada çalışmış ve 6 Şubat asrın felaketi olan depremden sonra memleketine hizmet etmek için yurda kesin dönüş yapmış olan aday adayı Ahmet Çolak, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetleri ile başlayan mesaisinin bugüne kadar da devam ettiğini söyledi.

MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak, seçim kampanyası kapsamında Havalimanı Konteyner Kent, Karacasu Konteyner Kent, Necip Fazıl Konteyner Kentlerde kurulan Esnaf Çarşılarını ziyaret ederek, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Uzun yıllar Kanada'da yaşayarak yerel yönetimlerle iç içe çalışan Ahmet Çolak, edindiği bilgi ve tecrübelerini Dulkadiroğlu'na uyarlamayı hedeflediğini belirtti.

Esnafları tek tek ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Aday Adayı Ahmet Çolak, "Bütün kesimleri kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu anlayışı, üretken belediyecilik ve bütüncül yaklaşım ile birlikte yönetim anlayışıyla hayata geçireceğiz" dedi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan aday adayı Ahmet Çolak şunları kaydetti:

"Çıktığımız bu yoldaki anlayışımız sen ya da ben meselesi değil, Kahramanmaraşımızın saklı cenneti olan Dulkadiroğlu'nu güzel yarınlara taşımaktır. Tek amacımız ayırmadan, ayrıştırmadan Dulkadiroğlu ilçemiz için canla başla hizmet etmektir. Uzun yıllar Kanada’da yaşamış ve oranın yerel yönetimleriyle iç içe çalışmış birisi olarak, edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi güzel ilçemiz Dulkadiroğlu’na uyarlayacağız. Bütün kesimleri kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden yolumuzda ilerleyeceğiz. Bunu üretken Belediyecilik ile bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla yapacağız.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. A.Demirspor 17 27
6. Beşiktaş 16 26
7. Rizespor 16 25
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Konyaspor 17 18
16. Karagümrük 17 17
17. Alanyaspor 16 17
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Gençlerbirliği 17 27
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 16 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 16 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 17 16
18. Altay 17 11
19. Giresunspor 17 9
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 18 22
11. Wolves 18 22
12. Bournemouth 17 22
13. Fulham 18 21
14. Brentford 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5