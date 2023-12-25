MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak: Ayırmadan, ayrışmadan canla başla

Kahramanmaraş'ta ‘Ayırmadan Ayrışmadan Dulkadiroğlu İçin Canla Başla’ sloganıyla seçim çalışmalarına başlayan MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.Tural ŞAHBAZLI - KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 24 yıllık yurtdışında yaşamış, orada çalışmış ve 6 Şubat asrın felaketi olan depremden sonra memleketine hizmet etmek için yurda kesin dönüş yapmış olan aday adayı Ahmet Çolak, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetleri ile başlayan mesaisinin bugüne kadar da devam ettiğini söyledi.

MHP Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı Ahmet Çolak, seçim kampanyası kapsamında Havalimanı Konteyner Kent, Karacasu Konteyner Kent, Necip Fazıl Konteyner Kentlerde kurulan Esnaf Çarşılarını ziyaret ederek, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Uzun yıllar Kanada'da yaşayarak yerel yönetimlerle iç içe çalışan Ahmet Çolak, edindiği bilgi ve tecrübelerini Dulkadiroğlu'na uyarlamayı hedeflediğini belirtti.

Esnafları tek tek ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinleyen Aday Adayı Ahmet Çolak, "Bütün kesimleri kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu anlayışı, üretken belediyecilik ve bütüncül yaklaşım ile birlikte yönetim anlayışıyla hayata geçireceğiz" dedi.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan aday adayı Ahmet Çolak şunları kaydetti:

"Çıktığımız bu yoldaki anlayışımız sen ya da ben meselesi değil, Kahramanmaraşımızın saklı cenneti olan Dulkadiroğlu'nu güzel yarınlara taşımaktır. Tek amacımız ayırmadan, ayrıştırmadan Dulkadiroğlu ilçemiz için canla başla hizmet etmektir. Uzun yıllar Kanada’da yaşamış ve oranın yerel yönetimleriyle iç içe çalışmış birisi olarak, edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübelerimizi güzel ilçemiz Dulkadiroğlu’na uyarlayacağız. Bütün kesimleri kucaklayarak, kalp kırmadan ve kimsenin incinmesine izin vermeden yolumuzda ilerleyeceğiz. Bunu üretken Belediyecilik ile bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla yapacağız.”