MHP'den Manisa'daki dev mitinge davet

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MHP İl Başkanı Murat Öner, düzenledikleri ortak basın toplantısı ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa'da gerçekleştireceği '2023’e Doğru Aday Belli, Karar Net' temalı mitinge Manisalıları davet etti.MANİSA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Pazar günü Manisa'da gerçekleştireceği '2023’e Doğru Aday Belli, Karar Net' mitingi öncesinde MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP İl Başkanı Murat Öner ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa programının detayları paylaşıldı. MHP İl Başkanı Murat Öner, yaptığı açıklamada, "23 Ekim Pazar günü Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendiyi Manisa’mızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çalışmalarımız bir haftadan beri devam etmekte. Liderimizi bekliyoruz, tüm vatandaşlarımızı da Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa programının detaylarını anlattı.

Manisa'nın güzel bir hafta sonu geçireceğine inandığını belirten Başkan Cengiz Ergün, "Bilge liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Manisa’ya teşrifleri ve mitingini inşallah Manisa’da gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle bütün teşkilatlarımız ve çevre illerimizden gelecek olan vatandaşlarımız Manisa’da olacak. Bu vesileyle bizler de MHP’nin tek Büyükşehir Belediyesi olması sebebiyle de ayrı bir heyecan içerisindeyiz. O açıdan üzerimize düşen ne varsa en iyi şekilde yaparak Manisa’da kendilerini ağırlama fırsatı bulacağız. Belli olan programa göre değerli Genel Başkanımız miting sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret edecekler. Bugüne kadar ne gibi hizmetler yapmışız bunları anlatma fırsatı bulacağız ve sunumumuzu kendileriyle paylaşmış olacağız. Bütün Manisalı hemşerilerimizi ve diğer illerden gelecek olan vatandaşlarımızı da mitingimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.