MHP'den Başkan Zolan’a ziyaret
MHP Denizli İl Başkanlığı görevine kısa süre önce atanan Mehmet Ali Yılmaz yönetimi ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kısa süre önce MHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Yılmaz ve yönetimini kabul etti. MHP Denizli İl Başkanı Yılmaz kısa süre önce temeli atılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi için Başkan Zolan’a teşekkür etti. Yatırımın çok büyük ve kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak hep birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, İttifakın Cumhuriyetin 100. yılında da Türk milletinin teveccühüne mazhar olacağını vurguladı. Başkan Zolan ise Yılmaz’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Cumhur İttifakı olarak şehrimize, ülkemize hep birlikte hizmet etmeye devam edelim, güzel eserleri birlikte inşa edelim inşallah. Yeni göreviniz hayırlı mübarek olsun. Sizi ve tüm arkadaşlarınızı tebrik ediyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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