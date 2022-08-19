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MHP'den Başkan Ergün'e ziyaret

SİYASET 19.08.2022, 16:49
MHP'den Başkan Ergün'e ziyaret

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa İl Başkanı Murat Öner, İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Tosuner ile birlikte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa İl Başkanı Murat Öner, İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Tosuner’i ağırladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa programı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Programın yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının da görüşüldüğü ziyarette, Başkan Ergün çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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