Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
MHP'de aday adaylıkları için 15 Aralık son
SİYASET 06.12.2023, 11:37
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin takvim işlerken MHP’de 13 Kasım’da başlayan aday adaylığı süreci sürüyor. MHP'de başvurular 15 Aralık’ta sona erecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre 13 Kasım’da başlayan Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan Belediye Meclis Üyeliği ve Edirne İl Genel Meclis Üyeliği aday adaylığı müracaatlarının 15 Aralık Cuma günü sona ereceği belirtildi.
MHP’de belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için başvuruların devam ettiği, yönetim kurulu üyelerinden aday adayı olacakların da istifalarının 1 Aralık'ta sona erdiği de anımsatıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|37
|2. Galatasaray
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|14
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Kasımpasa
|14
|21
|8. Rizespor
|14
|21
|9. Antalyaspor
|14
|20
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Göztepe
|14
|26
|5. Bodrumspor
|14
|24
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Manisa FK
|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|36
|2. Liverpool
|14
|31
|3. M.City
|14
|30
|4. Aston Villa
|14
|29
|5. Tottenham
|14
|27
|6. Newcastle
|14
|26
|7. M. United
|14
|24
|8. Brighton
|14
|22
|9. West Ham United
|14
|21
|10. Chelsea
|14
|19
|11. Brentford
|14
|19
|12. Wolves
|15
|18
|13. Crystal Palace
|14
|16
|14. Fulham
|14
|15
|15. Nottingham Forest
|14
|13
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Luton Town
|15
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|15
|7
|20. Sheffield United
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|15
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü