MHP'de aday adaylıkları için 15 Aralık son

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin takvim işlerken MHP’de 13 Kasım’da başlayan aday adaylığı süreci sürüyor. MHP'de başvurular 15 Aralık’ta sona erecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP Keşan İlçe Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre 13 Kasım’da başlayan Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan Belediye Meclis Üyeliği ve Edirne İl Genel Meclis Üyeliği aday adaylığı müracaatlarının 15 Aralık Cuma günü sona ereceği belirtildi.

MHP’de belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği için başvuruların devam ettiği, yönetim kurulu üyelerinden aday adayı olacakların da istifalarının 1 Aralık'ta sona erdiği de anımsatıldı.