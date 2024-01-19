MHP 6. etapta 55 adayı daha açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe, 53 ilçe olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı.
6. etap açıkladığı liste ile MHP'nin seçim çevresinde çıkardığı aday isimler 330'a ulaştı.
İL
İLÇE
ADAY
ANTALYA
FINIKE
CENK ŞİMŞEK
İZMİR
DİKİLİ
SEMA AKINCI
ADIYAMAN
BESNİ
MUSTAFA ALTIN
ADIYAMAN
ÇELİKHAN
MEHMET BAHADDİN ULAŞ
ADIYAMAN
GERGER
YASİN SARITEMUR
ADIYAMAN
SAMSAT
RAMAZAN BERK
ADIYAMAN
SİNCİK
ABDULLAH GÜNER
ADIYAMAN
TUT
İBRAHİM HALİL KILAVUZ
AĞRI
DİYADİN
MEHMET NURİ KAYA
AĞRI
DOĞUBEYAZIT
FERDİ ERTAŞ
AĞRI
HAMUR
CEMAL YAKUT
AĞRI
TUTAK
SUAT ENGİN
AMASYA
GÖYNÜCEK
KADİR FATİH ERDOĞAN
AMASYA
GÜMÜŞHACIKÖY
ÖMER FARUK DERTLİOĞLU
AMASYA
HAMAMÖZÜ
FATİH BAYRAKTAR
AMASYA
MERZİFON
BÜNYAMİN ARSLAN
AMASYA
SULUOVA
RIFAT UZUN
AMASYA
TAŞOVA
SİNAN YILMAZ
ARDAHAN
DAMAL
DOĞUKAN TURGUT
ARDAHAN
ÇILDIR
NAVRUZ GÜNDOĞDU
ARDAHAN
GÖLE
OKTAY ARSLAN
ARDAHAN
POSOF
NİHAT SAYDAN
EDİRNE
ENEZ
AHMET DEMİRCİ
EDİRNE
HAVSA
HASAN ÖZEN
EDİRNE
İPSALA
AYBİKE ŞİMŞEK
EDİRNE
KEŞAN
SERDAR DUMAN
KIRIKKALE
BAHŞILI
HALİL İBRAHİM BİŞGİN
KIRIKKALE
DELİCE
AYTEKİN ARAÇ
KIRIKKALE
ÇELEBİ
NAFİ YAKUT
KIRIKKALE
KESKİN
MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU
KIRIKKALE
SULAKYURT
İSMAİL BİLDİK
KIRIKKALE
YAHŞİHAN
OSMAN TÜRKYILMAZ
KİLİS
ELBEYLİ
ADİL ÖZKAN
KİLİS
MUSABEYLİ
MEHMET ÖLMEZ
KİLİS
POLATELİ
DURAN KURŞUNOĞLU
NEVŞEHİR
ACIGÖL
MEHMET EROĞLU
NEVŞEHİR
AVANOS
MUSTAFA KENAN SARITAŞ
NEVŞEHİR
DERİNKUYU
YUSUF GEMİCİ
NEVŞEHİR
GÜLŞEHİR
ERKAN ÇİFTÇİ
NEVŞEHİR
KOZAKLI
CELALETTİN GÜVEN
NEVŞEHİR
ÜRGÜP
MUSTAFA ÖZ
RİZE
ÇAYELİ
İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
RİZE
İKİZDERE
HAKAN KARAGÖZ
RİZE
İYİDERE
OSMAN METE
TOKAT
ALMUS
BEKİR ÖZER
TOKAT
ARTOVA
NAZİF ÇUHACI
TOKAT
BAŞÇİFTLİK
GÜRSEL BAYRAM
TOKAT
ERBAA
ERTUĞRUL KARAGÖL
TOKAT
NİKSAR
AZMİ YILDIRIM
TOKAT
PAZAR
ŞERAFETTİN PERVANLAR
TOKAT
REŞADİYE
ERGÜL ÜNAL
TOKAT
SULUSARAY
DAVUT KILIÇ
TOKAT
TURHAL
ORHAN YAYLI
TOKAT
YEŞİLYURT
MUHSİN YILMAZ
TOKAT
ZİLE
ALİ ÖZGAN