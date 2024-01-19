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MHP 6. etapta 55 adayı daha açıkladı

SİYASET 19.01.2024, 18:36
MHP 6. etapta 55 adayı daha açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 2'si büyükşehir ilçe, 53 ilçe olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayının daha ismini açıkladı.

6. etap açıkladığı liste ile MHP'nin seçim çevresinde çıkardığı aday isimler 330'a ulaştı.

İL İLÇE ADAY ANTALYA FINIKE CENK ŞİMŞEK İZMİR DİKİLİ SEMA AKINCI ADIYAMAN BESNİ MUSTAFA ALTIN ADIYAMAN ÇELİKHAN MEHMET BAHADDİN ULAŞ ADIYAMAN GERGER YASİN SARITEMUR ADIYAMAN SAMSAT RAMAZAN BERK ADIYAMAN SİNCİK ABDULLAH GÜNER ADIYAMAN TUT İBRAHİM HALİL KILAVUZ AĞRI DİYADİN MEHMET NURİ KAYA AĞRI DOĞUBEYAZIT FERDİ ERTAŞ AĞRI HAMUR CEMAL YAKUT AĞRI TUTAK SUAT ENGİN AMASYA GÖYNÜCEK KADİR FATİH ERDOĞAN AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY ÖMER FARUK DERTLİOĞLU AMASYA HAMAMÖZÜ FATİH BAYRAKTAR AMASYA MERZİFON BÜNYAMİN ARSLAN AMASYA SULUOVA RIFAT UZUN AMASYA TAŞOVA SİNAN YILMAZ ARDAHAN DAMAL DOĞUKAN TURGUT ARDAHAN ÇILDIR NAVRUZ GÜNDOĞDU ARDAHAN GÖLE OKTAY ARSLAN ARDAHAN POSOF NİHAT SAYDAN EDİRNE ENEZ AHMET DEMİRCİ EDİRNE HAVSA HASAN ÖZEN EDİRNE İPSALA AYBİKE ŞİMŞEK EDİRNE KEŞAN SERDAR DUMAN KIRIKKALE BAHŞILI HALİL İBRAHİM BİŞGİN KIRIKKALE DELİCE AYTEKİN ARAÇ KIRIKKALE ÇELEBİ NAFİ YAKUT KIRIKKALE KESKİN MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU KIRIKKALE SULAKYURT İSMAİL BİLDİK KIRIKKALE YAHŞİHAN OSMAN TÜRKYILMAZ KİLİS ELBEYLİ ADİL ÖZKAN KİLİS MUSABEYLİ MEHMET ÖLMEZ KİLİS POLATELİ DURAN KURŞUNOĞLU NEVŞEHİR ACIGÖL MEHMET EROĞLU NEVŞEHİR AVANOS MUSTAFA KENAN SARITAŞ NEVŞEHİR DERİNKUYU YUSUF GEMİCİ NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ERKAN ÇİFTÇİ NEVŞEHİR KOZAKLI CELALETTİN GÜVEN NEVŞEHİR ÜRGÜP MUSTAFA ÖZ RİZE ÇAYELİ İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ RİZE İKİZDERE HAKAN KARAGÖZ RİZE İYİDERE OSMAN METE TOKAT ALMUS BEKİR ÖZER TOKAT ARTOVA NAZİF ÇUHACI TOKAT BAŞÇİFTLİK GÜRSEL BAYRAM TOKAT ERBAA ERTUĞRUL KARAGÖL TOKAT NİKSAR AZMİ YILDIRIM TOKAT PAZAR ŞERAFETTİN PERVANLAR TOKAT REŞADİYE ERGÜL ÜNAL TOKAT SULUSARAY DAVUT KILIÇ TOKAT TURHAL ORHAN YAYLI TOKAT YEŞİLYURT MUHSİN YILMAZ TOKAT ZİLE ALİ ÖZGAN

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15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Ahlatçı Çorum FK 19 33
4. Kocaelispor 18 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Sakaryaspor 18 32
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6