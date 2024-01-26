MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP, 55. yılına ithafen 31 Mart seçimlerinde aday göstereceği 55 ilçede daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'nin toplamda belirlediği aday sayısı 550'ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 ilçede daha adaylar belirlendi.