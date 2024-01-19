MHP, 55 aday daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığını duyurdu.

MHP'li Durmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."

İşte adayların tam listesi;











