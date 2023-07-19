Metin Külünk'ten sermaye sahiplerine çağrı

Türkiye bir süredir maalesef ekonomik bir darboğazın içinde. Birçok ürüne gelen zamlardan sonra vatandaşın alım gücünün daha da azalmasının ardından AK Partili Metin Külünk, Türkiye’deki sermaye sahiplerine çağrı yaparak, “Ek vergi talep edin!” dedi.Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Son zamlardan sonra vatandaşın alım gücünün daha da düşmesinin ardından Türkiye’nin zenginlerine çağrı yapan AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk, Türkiye’nin ilk 50 bin ve 100 bin zenginini göreve davet ederek, "Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin, ‘Biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz’ deyin. Taşın altına gövdesini koyan milletimizin yanında durun” diye konuştu.

"SERMAYE SAHİPLERİNİN KENARDAN İZLEMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Dünya ekosisteminin türbülans içerisinde olduğunun ve Türkiye’nin de doğal olarak bu türbülanstan etkilendiğinin altını çizen Külünk, “Pandemi, savaş, deprem gibi çok büyük olaylar, büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır. Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız. Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez. Emekçiler, sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık %70'i dolaylı vergiler ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahiplerinin, sermaye sahiplerinin, her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemeleri kabul edilemez.

"BU TAŞIN ALTINA ELİNİZİ KOYMAK ZORUNDASINIZ"

Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak ‘biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız’ diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: Bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız! Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.” dedi.