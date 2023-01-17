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Mesut Şehitoğlu’ndan hilal aile projesine destek

SİYASET 17.01.2023, 08:20
Mesut Şehitoğlu’ndan hilal aile projesine destek

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, Hilal Aile Projesi kapsamında düzenli nakdi yardımlarını sürdürürken bağışçıların desteğiyle Bursa’da aktif Hilal Aile Sayısı artıyor. Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu Bursa İl Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyarette Hilal Aile Projesi’nin önemine vurgu yaparak Hilal Aile Projesi’ne destek oldu. Bursa’da 102 olan Aktif Hilal Ailesi sayısı 103’e yükseldi.BURSA (İGFA) - Birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük eden, farklı dernek ve kuruluşlarda aktif üyeliği yer alan Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu; Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ile görüşme gerçekleştirdi. Toplum yararına birçok konunun konuşulduğu görüşmede Başkan Tutanç Türk Kızılay Bursa İl Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Şehitoğlu, Nilüfer Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılay Bursa İl Merkezi ile ortak projelerde yer aldığını belirtti.

ŞEHİTOĞLU’NDAN KIZILAY’IN HİLAL AİLE PROJESİNE DESTEK

Şehitoğlu açıklamasında, “Türk Kızılay, afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanında mazlumların sesi, ihtiyaç sahiplerinin umudu olmayı sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa İl Merkezi birçok alanda çalışma ve yardımlar gerçekleştirirken Hilal Aile Projesi’nin önemini iyi anlamalıyız. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi noktasında çok titizlikle çalışan Türk Kızılay,  her ay nakdi yardımlarını Hilal Aile projesiyle sürdürüyor. Bizlerde bu projeye teşvik niteliğinde 1 Hilal Aile üstlendik. İyilik yapmak isteyen hayırseverleri Hilal Aile Projesi’ne destek olmaya davet ediyorum. İyilik elçilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA YARDIMLAR 33 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç ise konuşmasında Şehitoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, “Türk Kızılay tamamen bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. 2022 yılında birçok etkinlikle 200 binden fazla kişiye ulaşırken, 33 bin 785 kişiye nakdi yardım, gıda ve giyim malzemesi desteğinde bulunduk. Hilal Aile Projemiz kapsamında her bir aileye aylık 1000 lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri gönüllülerimizin gayretleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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