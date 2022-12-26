Mesut Şehitoğlu; “Ulus’ta adaletsizliği Büyükşehir meclisine taşıyacağız”

Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, Yıldırım’a bağlı Ulus Mahallesi’nde verilen yıkım kararına ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bizler yerel parlamenter sistemin temsilcileri olarak konuyu Büyükşehir ve ilçe belediye meclisine taşıyarak buradaki adaletsizliği ve mağduriyeti gidereceğiz. ” dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Ulus Mahallesi’nde yaşanan kentsel dönüşüm krizi büyüyerek sürüyor. 30 Haziran 2022 tarihi ile birlikte Yıldırım Belediyesi’nin yıkım kararı aldığı Mahalle’de mülk sahipleri verilen kararı mahkemeye taşıdı.

Cuma günü ara karar veren mahkeme, yürütmeyi 1 aylığına durdurdu. Kamuoyunu bilgilendirmek adına Bursa Muş Yaygın Derneği ve Adil Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından Ulus Mahallesi’nden bulunan dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına; Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Yıldırım Meclis Üyeleri Şahin Sevinç, Oktay Altun, İsmail Tekin, Millet İttifakı’nın ortakları; Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi’nin temsilcileri ile MUŞ STK’ları ve çok sayıda bölge halkı katıldı.

TAŞKÖPRÜ: “BU YANLIŞTAN DÖNÜLMESİNİ İSTİYORUZ”

Kısa bir süre önce dernek binasının kaçak olduğu iddiası ile yıkım kararı alındığını ifade eden Bursa Muş Yaygın Derneği Başkanı Turan Taşköprü, yaşanan haksızlığa karşı tüm yetkili mercilerle görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Başkan Taşköprü, "26 yıldır bu şehrin insanıyım. 17 ilçede de kentsel dönüşüm yapılıyor. Hiçbir ilçede, Yıldırım'da yapılan kentsel dönüşüm örnekleri kadar mağduriyet yaşanmamıştır. Bu bina 30 yıldır burada ve her altyapısı da belediye tarafından yapılmış. Ben bu dernek binasının son sahibiyim. Dernek olarak mahkemeye gittik, şimdilik 1 aylığına yürütmeyi durdurma kararı çıkarttırdık. Burada yaşayan bina sahiplerinin evlerinin bazılarında yapı ruhsatı ve oturma izni var. Belediyenin bu yanlıştan dönmesini istiyoruz." dedi.

ŞEHİTOĞLU, “BURAYI SAHİPSİZ Mİ GÖRDÜNÜZ?”

Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, yaşanan mağduriyeti ve haksızlığı kamuoyuna duyurmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Görevi itibariyle, belediyeciliği en az bu kararı verenler kadar iyi bildiklerini belirten Şehitoğlu, “Bugün Bursa’nın 17 ilçesinde yapılan kentsel dönüşümlerde, parsel sahiplerinin bilgisi olmadan çivi dahil çakılamıyor. Peki neden bu bölge? Burayı sahipsiz mi gördünüz? Öyle gördüyseniz yanıldınız. Çünkü bizler buradayız, hep birlikteyiz. Yıldırım Belediyesi’nin bu işi üzerinden atıp, Büyükşehir Belediyesi’ne devretmesi, basit bir siyasi manevradır. Bu bölgenin kamu malı olduğunu iddia ediyorlar. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen, her türlü yasal çerçeveye uyum sağlayarak, arazisini alan bu insanlar, kimsenin malına çökmedi. Bu alanların resmi olarak tapusu var. Seçim dönemlerinde oy almak için buraların yapılmasına müsaade ettiniz. Yıllarca buraya imar vermediniz sonra imar barışı adı altında paraları da topladınız. Elektriğini verdiniz, suyunu verdiniz, doğal gazını verdiniz, vergisini aldınız. İnsanlar, elinde olan yapı kayıt belgelerini marketlerden mi satın aldı?” diye konuştu.

“BU KUYUDA BÖLGE HALKI DEĞİL, SİZLER BOĞULACAKSINIZ”

Nilüfer Bölgesi’nden uygulanan imar değişikliğinden örnek veren Şehitoğlu, “Nilüfer’de hiçbir ada ve parsel bazlı imar değişikliğinde ‘kök parsele’ gidilmedi. O adada, o parselde kimler mülk sahibiyse, imar dönüşümünü yapacak firmayla bir araya geldi ve 0.50 emsal artışıyla beraber kentsel dönüşüm yapıldı. Neden bu bölgede aynı yolu izlemiyoruz? 182 hektarlık bir alanda 100’e yakın hak sahibi vatandaşımız var. Neden bu insanlarla konuşmadınız? Bu insanlar istemezler mi; otoparkları, yeşil alanları, pazar alanları, sağlık alanları olan bir yer? Nilüfer’deki mahalleler gibi her türlü olanağa sahip, yaşam alanları istemezler mi? Tabi ki isterler. Ama burada kök parsel adı altında bir çözümsüzlük oluşturuyorsunuz, vatandaşları karşı mahallede yaşayan insanlarla karşı karşıya getiriyorsunuz. Bu dipsiz bir kuyudur. Bu kuyuda bölge halkı değil sizler boğulacaksınız.” dedi.

“HUKUKİ VE SİYASİ ZEMİNDE VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTEYİZ”

Şehitoğlu sözlerini şöyle tamamladı, “Bizler yerel parlamenter sistemin temsilcileri olarak belediye meclislerinde çok önemli kararlar alma yetkisine sahibiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi bu olayı 24 saat içinde çözebilirler. Biz de bu bölge halkının kardeşleri olarak, haklı tarafın her zaman yanınızda olacağız. Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak yılın son meclisinde bütün arkadaşlarımızla birlikte bu adaletsizliği gündeme getireceğiz. Nasıl diğer ilçelerde insanlar mağdur edilmediyse, buradaki insanların da mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuki ve siyasi zeminde vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz.”