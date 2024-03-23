Meral Akşener Keşan’a geliyor

Meral Akşener 26 Mart’ta Keşan’'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim çalışmaları kapsamında, 26 Mart 2024 Salı günü Edirne’ye gelecek.

Edinilen bilgiye göre Akşener ayrıca, Edirne, Keşan, Uzunköprü ve İpsala’da esnaf ziyaretlerinde bulunacak ve İpsala’da verilecek iftar yemeğine katılacak.

Meral Akşener 26 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında Keşan’a gelecek ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.