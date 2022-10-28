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Meral Akşener, BTP Genel Merkezi'nde
SİYASET 28.10.2022, 17:17
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - BTP Genel Merkezindeki görüşme saat 17’de başladı.
Heyetler arası görüşmeden sonra baş başa görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından iki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.
Görüşmenin ana gündemi BTP’nin Millet İttifakı’na katılması.
Hatırlanacağı gibi BTP lideri Hüseyin Baş ittifaka katılmak istediklerini ifade etmiş ve bu talebe önce İYİ Parti’den ardından da CHP’den olumlu yanıt gelmişti.
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