Meral Akşener 22 Eylül'de Bursa'da... Bursa, İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarını ağırlayacak

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İl Başkanlığı bünyesinde oluşturulan İş İnsanları Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında iş dünyası ile ilgilli sorunları paylaşmak üzere 22 Eylül'de Genel Başkan Meral Akşener'in "Ekonomide Kurtuluş Planı'nı Bursa'dan açıklayacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Eylül'de Bursa'da iş dünyası ile buluşacak.

İYİ Parti lideri Akşener'in Bursa buluşması öncesinde Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Milletvekilleri, GİK Üyeleri ve komisyon üyeleri Nilüfer Sheraton Otel'de kent ve ülke ekonomisine dair basın toplantısı düzenledi.

Bursa İl Başkanlığı adına ve İş İnsanları Komisyonu çalışmaları kapsamında iş dünyamızla ilgili sorunları paylaşacakları toplantıda Genel Başkanımız Meral Akşener'in katılımıyla partinin “Ekonomide Kurtuluş Planı’nı açıklayacaklarını duyuran İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, halkın kendilerine verdiği muhalefet görevini layıkıyla yerine getirme gayretinde olduklarını söyledi.

"İYİ PARTİ'NİN EKONOMİ KURMAYLARINI KONUK EDECEĞİZ"

22 Eylül Perşembe günü Genel Başkan Meral Akşener'in de katılımıyla Bursa il Başkanlığı İş İnsanları Komisyonu'nun düzenlediği, “Bursa İş Dünyası Büyük Buluşması” adı altında kıymetli bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydeden Türkoğlu, bu toplantıda; partinin ekonomi kurmaylarını konuk edeceklerini belirterek, "TBMM Grup Başkanımız Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ümit Özlale

ve TBMM Grup Başkanvekilimiz Erhan Usta iş dünyamızın seçkin sanayici ve iş insanlarına ayrıntılı sunumlar yapacaklar. Ekonomide Kurtuluş Planı” ana başlığı altında yapılacak sunumlarda partimizin, “Acil İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme Eylem Planı” ile “İstikrarlı ve Üreten Türkiye” konulu projeleri katılımcılarla paylaşılacak" diye konuştu.

Toplum yararına habercilik yapma sorumluluğunu yerine getirme gayretinde bulunan basın mensuplarına da ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte, ekonomik açmazların zirve yaptığı dönemde gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür eden Başkan Türkoğlu, yakın gelecekte yaşanacağına inandığımız kaçınılmaz değişimle birlikte basın ve medyaya ilişkin sorunlara ve maddi manevi sıkıntılara ‘köklü çözümler’ bulunacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, iki yıllık görev süresi boyunca yaptıkları 259 basın açıklamalarının yarısından fazlasını sahada gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Geleceği görememenin, içine girilen karanlık tünelin neredeyse uçsuz bucaksız olmasının yarattığı umutsuzluk da arttıkça artıyor" diyen Başkan Türkoğlu, Bursa İl Teşkilatı bünyesinde pek çok konuda ihtisas komisyonları oluşturduklarını belirterek, "Bugün burada sizleri İş İnsanları Komisyonu Üyelerimizle birlikte ağırlıyoruz. Onların her birine huzurlarınızda yaptıkları çalışmalarla bizlere ışık tuttukları için, son derece değerli sonuçlar üreten gayretli çalışmaları için çok teşekkür ediyoruz. Komisyonumuzu oluşturan her biri çok kıymetli iş insanı üyelerimizle birlikte, Bursa sanayisine ve iş dünyasına yön veren, gerek kent ve ülke ekonomisine katma değer üreten sanayici ve iş insanlarımıza ziyaretler yapıyoruz. Kişi, kurum, kuruluş ve SİAD’lar da dahil olmak üzere hem bireysel hem de kurumsal anlamda yaptığımız bu ziyaretlerdeki görüş alış verişleri sonunda, iş dünyamızla ilgili ciddi verilere ulaşıyor, iş insanlarımızın genel anlamda nabzını tutmuş oluyoruz" diye konuştu.

ZİRVENİN ADI ULUDAĞ AMA SAPANCA'DA YAPILIYOR...

Bursa'ya yönelik bazı somut örnekler de veren Türkoğlu,2012 yılında 50 iş insanı ve 650 izleyicinin katılımıyla başlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, yıllar içinde gelişerek Türkiye'den ve dünyadan üst düzey 110 konuşmacı ve yaklaşık 2 bin katılımcıya ulaştığını, Bursa’ya mal olmuş bu zirvenin Sapanca'da yapıldığını anımsattı. "İş dünyasının yıllardır büyük ilgi gösterdiği ve 11'inci yılını dolduran Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin, 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Sapanca'da gerçekleşecek olması, sizce de çok şey anlatmıyor mu?" diye soran Türkoğlu, "Zirvenin adı Uludağ, patenti Bursa’ya ait ve Sapanca’da yapılıyor. Doğrusu sözün bittiği yerdeyiz!" dedi.

"BURSA'DA İHRACAT DURAKLAMA DEVRİNE GİRİYOR"

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa'dan geçen sene 14 milyar 959 milyon 238 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bu rakam önceki senelerle kıyaslandığında, Bursa gibi bir kentin ihracatının duraklama devrine girdiğini gösterdiğini öne süren Türkoğlu, "Bursa ekonomisinde verilerin kıyaslanabileceği bir diğer gerçek de şu: Şehrimizde çalışan nüfusun, çalışabilir nüfusa oranı yüzde 50 seviyelerinde. Avrupa standartlarınaki bu oran ise yüzde 80. Yani şehrimizdeki refahın artması, çalışan rakamının bu orana yükselmesine bağlı olduğu da çok açık. Bunda kent yöneticilerinin hiç mi suçu yok?" diye konuştu.

"BURSA'DAN BÜYÜK FOTOĞRAFI ÇEKECEĞİZ"

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, v.s.’de olduğu gibi ekonomide de bugünün büyük fotoğrafını çektiklerini kaydederek, "Biz İYİ Parti olarak duruma hakimiz. Ona göre ülkemizin geleceğini planlıyoruz, projelerimizi de bir bir açıklıyoruz" dedi.

Öte yandan Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği programda İYİ Parti Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti GİK Üyeleri Müberra Çakır, Hasan Toktaş ile İYİ Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları ve komisyon üyeleri de hazır bulundu.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan parti kurmayları, sosyal konut projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"MİLLETİ UNUTMUŞ SARAY, MİLLETİ HATIRLAMAYA BAŞLADI..."

İYİ Parti Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, rahmetli Özal'ın kurduğu TOKİ ile sosyal konutların başladığına anımsatarak, "Son 10 yılda TOKİ ortaklığı ile rant konutları yapılmaya başladı. Bizler gerçekten sosyal konutlar üretip halkımıza sunacağız. Sayın Erdoğan'ın her yıl 100 bin konut söylemi vardı. Bu tür sosyal konut projelerine itirazımız yok. Biz daha açık ve şeffaf bir yönetimle yapacağız. Alt yapısı tamamlanmış sanayi arzını sağlayacağız. Milleti unutmuş saray, milleti hatırlamaya başladı. Bu seçimde rekabeti ortaya koyan İYİ Parti'nin bu millete armağanıdır. Bizim varlığımız sarayın millete dönmesini ve bu mecburiyeti görmesini sağlamıştır. Bu ezilmişliğin altında vatandaşa tekrar ümit vermişlerdir. TEKNOSAB'dan dolayı Karacabey'e 4 bin küsur konut yapılıyor. Konut problemini devletin çözmesi gerekiyor. Konut için arazi üretimini devlet eliyle sağlamak zorundayız. Bu en önemli sosyal hizmettir" diye konuştu.