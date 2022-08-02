Memleket Partisi Mudanya'dan Cemevleri'ne saldırıya kınama

Bursa'da Hasan Yıldırım başkanlığındaki Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı, cemevlerine yapılan saldırıya yazılı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, Muharrem ayının ilk günü olan geçtiğimiz cumartesi günü Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne düzenlenen alçak saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

"Bu tür provokatif saldırılarla elde edilmek istenen hedefleri partimiz çok iyi anlamakta ve bu ihanet şebekelerine asla geçit vermemekte son derece kararlıdır" diyen Başkan Yıldırım, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik bir yönetim üzerine kurulmuş devlet yapısıyla; inanç, fikir ve adalet üçgeninde halkının her türlü beklentisini uygulamak ve bu alanları korumakla görevlidir. Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanlığ olarak insaf ve vicdandan uzak bu tür eylemlerin her daim karşısında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.