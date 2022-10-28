Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın güçlü ve dirayetli yönetimi ile ülkemiz de milletimiz de güzel yarınlara yönünü çevirmiş, kararlılıkla yürümektedir” dedi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un teşrif ettiği, Ankara’da parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının ülke ve millet için hayırlar getirmesini temenni ederek şunları paylaştı:

“AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş’un hitaplarını dinleyerek, istifade ettik. 21 yıldır da ülkemizin istifade ettiği AK Parti’mizin ve devletimizin bu iradesi bugün de sürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın güçlü ve dirayetli yönetimi ile ülkemiz de milletimiz de güzel yarınlara yönünü çevirmiş, kararlılıkla yürümektedir. Bu vesile ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”