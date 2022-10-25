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Memduh Büyükkılıç AK Parti Kayserililerle buluştu

SİYASET 25.10.2022, 08:15
Memduh Büyükkılıç AK Parti Kayserililerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan, Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile yönetimleri, AK Parti ilçe başkanları, il yönetim kurulu, disiplin ve hakem kurulları, ilçe yürütme kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

BÜYÜKKILIÇ İL DANIŞMA MECLİSİ’NDE İCRAATLARINI KONUŞTURDU

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’ndaki konuşmasına, ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ tezahüratları eşliğinde, “İyi ki varsınız. Her birinizin alnından öpüyorum sevgili gençler” diye seslenerek başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten iri, diri, bir, beraber olan herhalde yegâne teşkilatlardan birisi Kayseri teşkilatıdır. O açıdan birbirimizin kıymetini bilme, birbirimize sahip çıkma, şehrimize sahip çıkma, ülkemize sahip çıkma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşı olarak birlikte yürüme duygularını Mevla’m bizim gönlümüzden almasın diye dua ile sözlerime başlamak istiyorum. Sözden çok icraata önem veren, dayanışma içerisinde 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle birlikte, 17-0’ın hakkını verme anlayışı içerisinde, başta bizleri seven, şehrimizi seven Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve her kademedeki kardeşlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bu hizmetlerde ayrı ayrı teşekkür ederken, her kademedeki emeği geçen mesai arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kente ve Kayserililere yönelik, başkanlığı dönemindeki 7’den 70’e icraatları ve elde ettiği ödülleri anlatan video gösterisi gösterisini dikkatlere sundu.

“HİZMET FIRSATINI VERDİĞİNİZ İÇİN SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ”

Video gösterisi sonrasında da coşkulu bir şekilde ‘Kayseri seninle gurur duyuyor’ sloganları atan katılımcılara seslenen Büyükkılıç, “Biz, hizmet fırsatını verdiğiniz için sizlerle gurur duyuyoruz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’a şükürler olsun. Hizmetten hizmete koşuyoruz. 3 senedir kredi olmadan hep beraber belediyemizi adeta hizmetlerle buluşturan bir mali yapı, bütçe yapısı oluşturuyoruz. Cenab-ı Allah bu gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Her türlü fiziki altyapısıyla birlikte sosyal projeleriyle, gençlere dönük yaklaşımlarıyla, adeta insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Gerçekten gür bir seda ile böyle bir anlamlı yapılan İl Danışma Meclisi’mizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu. Büyükkılıç, toplantıda yeni üyelere rozet taktı, gençlerle 17-0 yazılı döviz açtı. 

“ALLAH’IN İZNİYLE BİZİM SIRTIMIZ YERE GELMEZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise “Sevgili gençler, sizin bu coşkunuz, sizin bu aşkınız, reise olan sevdanız böyle devam ettiği sürece Allah’ın izniyle bizim sırtımız yere gelmez, bundan herkes emin olsun” diyerek, “23 Haziran seçimlerine hazır mıyız, yeniden reis diyor muyuz, müthiş bir pasla inşallah yeniden Cumhurbaşkanımızı seçiyor muyuz?” ifadeleri ile coşkulu partililere seslendi. Özhaseki, bu seçimin Türkiye’de sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığını ve dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların da seçimi olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür etti.

“31 MART’TA NE İSEK BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA ŞİMDİ AYNIYIZ”

Konuşmasına 17-0 başarısını gösteren teşkilat üyelerine, emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da özellikle belediye başkanlarının inanarak çalışıp, başardıklarını söyleyerek, “31 Mart’ta ne isek belediye başkanlarımızla şimdi aynıyız. Kol kola el ele çalışıyoruz” ifadesinde bulundu. Çopuroğlu, sahada teşkilat üyeleri ile beraber ciddi manada emek veren teşkilatın il başkanlığını yaptıklarını ve Kayseri’de bir tutkunluk hakim olduğunu söyleyerek, “Tek taş duvar olmuyor. Başarımız daim olsun” diye konuştu.

“AK PARTİ’YE YAKIŞAN BUDUR”

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından AK Parti Kayseri Taner Yıldız da “AK Parti’ye yakışan budur. AK Parti’nin bu ülkenin idaresine konan güçlü irade ile beraber geldiği nokta hamdolsun son 20 yılda Yalnızca Türkiye’nin çehresini değil, aynı zamanda bölgenin de coğrafyanın da çehresini değiştirmiştir” diyerek yapılacak daha çok iş olduğunu kaydetti ve bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 

“AK PARTİ DEMEK HİZMET DEMEK”

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise AK Parti demenin hizmet demek olduğunu dile getirdiği konuşmasında “Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye en son geldiğinde onlarca milyar liralık tesisin açılışını yaptı. Ve onlarca milyar liralık da temel attı” dedi.

“TÜM TÜRKİYE’YE DALGA DALGA YAYILACAĞIZ”

Recep Tayyip Erdoğan ile durmadan dinlenmeden bu yolda olalım ifadelerini kullanan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de seçime gençlerle beraber hep birlikte gittiklerini kaydederek “Yola devam diyoruz. Bu coşkuyu, bu birliği Kayseri’den başlatıyoruz. Tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılacağız” ifadelerini kullandı. 

“EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YAPILANMA”

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise Kayseri teşkilatlarının bir başka olduğunu belirterek, AK Parti yapılanmasını ‘eşi benzeri olmayan bir yapılanma’ olarak niteledi. Nergis, “Teşkilat mensubu olmak demek meşakkat demek, gayret demek. Hem maddi hem manevi hizmet sunmak demek” ifadesinde bulunarak her kademedeki teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Coşkulu gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonunda, yeni üyelere rozetleri takıldı.

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