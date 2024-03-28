Mehmet Savran; “Zafer kazanmaya emin adımlarla ilerliyoruz”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, yaşlısının gencinin, kadınının erkeğinin, çocuğunun güven duyduğu, huzur bulduğu daha mutlu daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Nevşehir canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Savran, partisinin il başkanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandık başında görev alacak olan görevlilere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Savran, “Hizmet ve eser siyasetimiz ile kadim şehrimiz Nevşehir’e bu zamana kadar sahip çıkan biz olduk, bundan sonra da sahip çıkan biz olacağız.Sevdalısı olduğumuz hemşehrilerimizden aldığımız güçle, şevkle ve heyecanla 31 Mart’ta yeni bir zafer kazanmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim sevdamız memleket, davamız hizmettir. Yeni dönemde de hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, kalkındırmak ve geleceğe hazırlamak için hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Seçimlerde partisi adına sandık kurullarında görev alacak olan teşkilat üyelerinin çok önemli bir görevi yerine getireceklerini kaydeden Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

“Görev süremiz boyunca yıllık ortalamada belediye ortalamasının 4-5 katı iş yaptık. Şehrimiz için sizlerin de desteği ile gece gündüz demeden çalıştık. Bunları vatandaşlarımıza anlatmak için haftalardır tüm teşkilatlarımızla birlikte şehrimizi karış karış gezdik. Tüm bu verdiğimiz emeklerin sonucunu sandıkta alacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi seçim ilk olarak sahada sonra da sandıkta kazanılıyor. Bu yüzden sizlerin