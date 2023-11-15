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Mehmet Salih Aydın Ağrı’dan aday adaylığını açıkladı

SİYASET 15.11.2023, 07:36
Mehmet Salih Aydın Ağrı’dan aday adaylığını açıkladı

Ağrı kamuoyunun yakından tanıdığı saygın hukukçu, önceki dönem Ağrı Baro Başkanı, Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, bugün Ak Parti İl Binasında yaptığı başvuru ile Ak Parti’den Ağrı Belediye Başkanlığı için aday adaylığını resmi olarak açıkladı.AĞRI (İGFA) - Ağrı’da 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerin heyecanı şimdiden başladı. Ak Parti, 2024 seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanlığını güçlü bir aday ile kazanmak istiyor.

Avukat Mehmet Salih Aydın, deneyimli bir hukukçu ve Ağrı’nın yetiştirdiği bir evladı olarak belediye başkanlığı için aday adaylığına başvurduğunu ifade ederek, Ağrı’yı daha yaşanılabilir, kalkınmış  ve hoşgörünün egemen olduğu bir şehir  haline getirme taahhüdünde bulundu.

Mehmet Salih Aydın'ın aday adaylığı ile birlikte şehir sakinleri, adayın hukuki ve STK’lardaki birikimi ve deneyimiyle Ağrı’nın geleceğine katkı sağlama potansiyelini merakla bekliyor. Seçim sürecinde Aydın’ın projeleri ve hedefleri de kamuoyu tarafından yakından takip edileceğe benziyor.

Mehmet Salih Aydın,  tanınmış bir avukatlıkla birlikte, aynı zamanda Ağrı’nın sosyal sorumluluk projelerine yaptığı önemli katkılar ve Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanlığı gibi sorumluluklarla da biliniyor. 2018-2023 yılları arasında Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı olarak görev yapan Aydın, bu dönemde şehrin temel sorunlarına yönelik çözüm odaklı projelerde aktif rol almıştır.

Mehmet Salih AYDIN’ın adaylığı, şehirde büyük bir ilgi ve beklenti oluşturdu.

 

MEHMET SALİH AYDIN KİMDİR?

Ağrı Belediye Başkanlığı için Ak Parti’den aday adaylığını açıklayan Avukat Mehmet Salih AYDIN, sadece bir hukukçu ve siyasetçi olarak değil, aynı zamanda demokrat ve toplumsal olaylara ve değerlere  duyarlı bir isim olarak dikkat çekiyor.

01.01.1977 tarihinde Ağrı Merkez’de dünyaya gelen Mehmet Salih AYDIN, evli ve dört çocuk babasıdır. İlköğrenimine Ağrı 15 Nisan İlköğretim Okulu’nda başlayan AYDIN, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başarıyla tamamlayan AYDIN, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.

Avukatlık kariyerine 2000 yılında başlayan AYDIN, uzun yıllar boyunca serbest avukatlık mesleğini yerine getirerek bölgesinde önemli bir hukuki aktör haline geldi. Bu süre zarfında, 2012-2018 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Ağrı Delegesi olarak görev alarak, bölgesel düzeydeki hukuki konulara aktif katılım sağladı.

AYDIN, 2018-2022 yılları arasında Ağrı Baro Başkanı olarak seçildi ve 4 yıl boyunca çok başarılı bir Baro Başkanlığı yürüttü. Hukuki deneyimi ve liderlik vasıflarıyla Ağrı’nın hukuki sorunlarına çözüm arayan bir yaklaşım sergiledi.

Ağrı Barosuna mükemmel bir hizmet binası da kazandıran AYDIN, halen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yaparak, ülke genelindeki hukuki meselelere katkıda bulunuyor.

Ağrı’nın içinde bulunduğu sorunlara çözüm aramak amacıyla Ağrı Sivil Toplum Platformu’nda 2018-2023 yılları arasında Platform Başkanı olarak görev alan AYDIN, şehrin sosyal ve ekonomik kalkınması için çalışmalara aktif rol almıştır.

2006-2008 yılları arasında Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten AYDIN, bu süreçte partisinin temsilcisi olarak önemli görevler üstlendi. 22 Temmuz 2008 seçimlerinde Ağrı ilinde 5 vekilin çıkarıldığı dönemde aktif bir rol üstlenerek partisinin başarısına katkı sağladı.

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