Mehmet Özcan’dan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na ziyaret

CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Op.Dr. Mehmet Özcan, dün CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu’nu ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyesi adaylarını Keşan Belediyesi’nde ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Helvacıoğlu, ziyaret nedeniyle Özcan, Çakır ve belediye meclis üyesi adaylarına teşekkür ederek, seçimlerde başarılar diledi.

Özcan da kendilerine misafirperverce ağırlayan Helvacıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Yakup Balcı ile Cumhur İttifakı Meclis üyelerine teşekkür etti.

Her iki adayda seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.

Özcan ziyaret nedeniyle yaptığı açıklamada “Dönemimizde; Marmara Belediyeler Birliği'nce düzenlenen Altın Karınca Proje Yarışması'nda, "İmar Şehircilik ve Estetik" kategorisinde 1.lik ödülü kazandığımız Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki Belediye Hizmet Binamızda Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret ettik. Yaklaşan seçimlerin hayırlı olmasını ve centilmence geçmesini temenni ederek birbirimize başarılar diledik.” dedi.