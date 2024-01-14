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Mehmet Özcan manifaturacılarda da ilgiyle karşılandı

SİYASET 14.01.2024, 09:29
Mehmet Özcan manifaturacılarda da ilgiyle karşılandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde üç dönem Keşan Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP'nin Keşan Belediye Başkan adayı olan Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetimi ile birlikte ziyaretlerini giyim tezgahlarının açıldığı manifaturacılar pazarında sürdürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yaptığı Keşan Belediyesi’ne bir dönem aradan sonra CHP’nin ön seçimini kazanarak yeniden Başkan Adayı olan Op. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve beraberindeki Yönetim Kurulu ile birlikte manifaturacılar pazarında hem esnaflar, hem de alışveriş yapan vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti.

Özcan ve Çakır ile beraberindekiler, önceki hafta gıda pazarındaki gibi ilgi ile karşılanmıştı.

Bu kez de manifaturacıları ziyaret eden başkan adayı Özcan'ı bazı vatandaş ve esnaflar “Baba hoş geldin” sözleri ile karşıladı.

Mehmet Özcan ile Anıl Çakır ve beraberindeki heyet, kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla hem esnaflara, hem de vatandaşlara teşekkür etti.

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