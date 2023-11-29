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Mehmet Özcan, Keşan için aday adaylığı başvurusunu yaptı

SİYASET 29.11.2023, 14:11
Mehmet Özcan, Keşan için aday adaylığı başvurusunu yaptı

Keşan Belediyesi’nin önceki Belediye Başkanı olanOpr. Dr. Mehmet Özcan, CHP Keşan Belediye Başkanlığı’na aday adaylığı başvurusunu yaparak başvuru dosyasını CHP Keşan İlçe Başkanlığı’nda teslim etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)  Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nden, CHP Keşan İlçe Başkanlığı binasına, kendisini destekleyenler ile birlikte yürüyerek geçen Özcan, bu sırada kendisine ilgi gösteren vatandaşları da selamlayarak sohbet de etti.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı binasına gelen Mehmet Özcan’ı burada büyük bir kalabalık coşku ile karşıladı.

Kendisini karşılayanları tek tek selamlayan Mehmet Özcan ile beraberindekiler, Anıl Çakır’ın makam odasına geçti. Özcan ve beraberindekileri burada CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile İlçe Yönetimi ve partililer karşıladı.

ÇAKIR: “KEŞAN BELEDİYESİ’Nİ GERİ ALACAĞIZ”

Çakır, Özcan ve beraberindekiler, daha sonra CHP Keşan İlçe Başkanlığı Lokali’nde kalabalık ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Anıl Çakır, “Her birinizi şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her biriniz hoş geldiniz. Ben ve arkadaşlarım Ağustos ayında yola çıktık. 3 ayı geride bıraktık ve yola çıkarken bir çoban ateşi yaktığımı ve tüm partililerimi ne olursa olsun, kimin listesinde olursa olsun, bugüne kadar kiminle siyaset yaparsa yapsın bu ateşin etrafında toplanmaya davet ettiğimi söylemiştim. Sizler de bu çağrıya kulak verdiniz ve her geçen gün daha da büyümeye başladık. Göreve geldiğimizden beri her gün 5-10 kişi partimize üye olmaya başladı. Bu gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan inanç hiç eksilmemiş. Çünkü Mayıs ayında çok inandığımız bir seçimi kaybettik. 2019 yılında talihsiz bir yol kazası yaşadık ve Keşan Belediyesi’ni kaybettik. Bizim yerimizde başka bir parti olsaydı emin olun kapısına kilidi çoktan vurmuştu. Ancak bakın yine salonlara sığmıyoruz. Yine bir araya geldik. Aday adaylarımız ortaya çıkmaya başladı. Başka partiler olsaydı aday bulamazlardı. İktidar partisinde aday tartışılmıyor bile. Ancak bakın Cumhuriyet Halk Partisi her gün aday adaylığı başvurularını kabul ediyor. Kendimi öyle güçlü hissediyorum ki hiç inançlı olmadığım kadar inançlıyım. Kendimi hiç hissetmediğim kadar güçlü, adanmış hissediyorum. Bu örgütün lideri olarak size söz veriyorum; adayımız kim olursa olsun, rakip kim olursa olsun Keşan Belediyesi’ni geri alacağız. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bugün 15 yıl boyunca hem Keşan’ımıza hem partimize hizmet etmiş, partimizin bayrağını Keşan’da dalgalandırmış kıymetli büyüğüm Mehmet Özcan’ın aday adaylığı için toplandık. Partimize başvurular 5 Aralık’a kadar devam edecek. İnanıyorum ki bu kalabalıklar daha da büyüyerek devam edecek.” dedi.

ÖZCAN: “15 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDA SONRA YENİLMEDİM”

Daha sonra söz alan Mehmet Özcan, tüm katılımcılara “Hoş geldiniz” derken, “Bu heyecanlı günde sizlerin karşısında olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyorum. Belki daha büyüklerini yaşadık ama sanki 15 yıl hiç böyle bir gurur yaşamamışım gibi sizlerin karşısındayım. Beni yeteri kadar tanıdığınızı düşünüyorum. 15 yıl Belediye Başkanlığı’ndan sonra yenilmediğim bir seçimde belediyeyi başka bir partiye vermek zorunda kaldık.” diye konuştu.

Hiç bir zaman milletvekili ya da belediye başkanı olmak gibi bir iddiası olmadığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi; “2004 yılında yüzde 48 civarında oy ile belediyeyi aldık. 2009 yılında yüzde 56 oy aldık. 2014 yılında yüzde 52,5 oy aldık ve hiçbir zaman mecliste partinizi azınlıkta bırakmadınız. İddia ediyorum; 15 yıl içerisinde Keşan’ın belediye tarihinde bu kadar yatırım ve iş yapan bir belediye görülmemiştir. Her bir yatırımı Keşan’ın gerçek ihtiyaçlarını ön planda tutarak yaptık. 13 yıl yer altını kazdım. Önce kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz yatırımlarını gerçekleştirdik. Her birinin yamalarını yapmak bile bu belediyenin 1 yıllık bütçesidir. Altyapıyı yaptıktan sonra geriye kalan tek şey sokak süslemesidir. Şimdi sokak süslemesine geldi iş ama 1 liraya yapılacak işin 4 liraya yapıldığını görüyorum. Dolayısıyla samimi bir şekilde olura olur, olmaza olmaz diye devam ederek, her bir Keşan’lıya, bize oy versin ya da vermesin hemşerilerimiz diyerek değer verdik. Bu bağlamda da partimizin oylarını büyüttük. Şimdi 2004 yılında olduğu gibi sokağın sesini dinledim. 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir daha kaybetme riski bana hep hatırlatıldı. Dolayısıyla Keşan’lıların, partililerin talebi üzerine önümüzdeki yerel seçimlerde Keşan Belediyesi’ne Başkan aday adayı olarak müracaatımı yapıyorum. Bir defa kurtardık, bir daha geri alırız.”

“SİZLERDEN ALACAĞIM GÜÇ İLE BELEDİYEYİ TEKRARDAN GERİ ALACAĞIZ”

Çalışmalarda samimi ve dürüst olunması gerektiğinin de altını çizen Mehmet Özcan, sözlerini şöyle tamamladı;“Dürüst olalım, varsa var diyelim. Seneler çabuk geçiyor. O kadar çok vaatler vardı ki... Eğer aday olursam Keşan’a rasyonel, akılcı projeler ile çıkacağım. Zihni sinir projeler ile kimseyi aldatmaya, kandırmaya hiçbir zaman niyetimiz yok. Sizlerden alacağım güç ile belediyeyi tekrardan geri alacağımıza adımın Mehmet olduğu kadar eminin. Hep bir olacağız, birlikte olacağız, sıkı çalışacağız. Şunun şurasında 4 ay kaldı. Keşan’a ve partimize hayırlı olsun. Bazı şeyleri insan yaşar ama dile getirmesi zor olur. Kapıdan içeri girdiğimde gözlerim doldu. Çok çalışacağız ve orada vatandaşa kapatılmış kapıları teker teker açacağız. En büyük projemiz de bu.”  Özcan, bu açıklamasının ardından CHP’den Keşan Belediye Başkan aday adaylığı başvuru dosyasını Anıl Çakır’a teslim etti.

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